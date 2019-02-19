«Друга» экс-губернатора Омской области приговорили к 4 годам колонии

Их признали виновными в совершении мошенничества на сумму более 80 млн рублей и приговорили: Медведева - к 3 годам 6 месяцам, Попову — к 2 годам, Агаркова — к 4 годам лишения свободы. Кроме того, фигурантам уголовного дела предстоит возместить всю сумму похищенных средств.