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Posted 19 февраля 2019, 05:18

Published 19 февраля 2019, 05:18

Modified 19 августа, 20:55

Updated 19 августа, 20:55

«Друга» экс-губернатора Омской области приговорили к 4 годам колонии

«Друга» экс-губернатора Омской области приговорили к 4 годам колонии

19 февраля 2019, 05:18
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Омск сегодня
Сегодня, 19 февраля, Центральный районный суд города Омска огласил приговор в отношении экс-гендиректора ОАО «Омская топливная компания» Александра Медведева, бывшего главного бухгалтера Вероники Поповой, а также бизнесмена Виктора Агаркова.

Их признали виновными в совершении мошенничества на сумму более 80 млн рублей и приговорили: Медведева - к 3 годам 6 месяцам, Попову — к 2 годам, Агаркова — к 4 годам лишения свободы. Кроме того, фигурантам уголовного дела предстоит возместить всю сумму похищенных средств.

Мошенники выстроили преступную схему поставки угля через аффилированных посредников, что позволяло продавать ОАО «Омская топливная компания» топливо по завышенной стоимости. Данная схема действовала в 2013-2014 годах, пока преступный замысел не был раскрыт сотрудниками регионального управления МВД и ФСБ России, сообщает пресс-служба Прокуратуры Омской области.

«Вину в совершении преступлений фигуранты уголовного дела не признали, материальный ущерб не возместили. После оглашения приговора они были взяты под стражу в зале суда», - уточнили в ведомстве.

Согласно материалам дела, бизнесмен представлялся родственником бывшего губернатора Омской области Виктора Назарова и убеждал предпринимателей подписывать контракты через искусственного посредника - компанию «Межрегионтранс».

Добавим, учредителем компании является Комитет по управлению имуществом Омской области, который указом губернатора от 23 января 2004 года был преобразован в Министерство имущественных отношений.

#Омск сегодня#Общество#Омская топливная компания
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