Следком проверит садик, няню которого родители обвиняют в избиении ребенка

Напомним, ранее Город55 рассказывал о жалобах родителей, поделившихся своими опасениями в социальных сетях о том, что няня в частном детском саду избивает их двухлетнюю дочь, которая пока не умеет говорить и не может рассказать, как на ее теле появились многочисленные кровоподтеки.