Следком проверит садик, няню которого родители обвиняют в избиении ребенка

Posted 20 мая 2019, 05:47
Published 20 мая 2019, 05:47
Modified 19 августа, 21:05
Updated 19 августа, 21:05
Следователи установят причины и обстоятельства появления гематом на теле двухлетней девочки. Специалисты выяснят, имели ли место факты нанесения телесных повреждений другим детям, посещающим детский сад.
По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.
Напомним, ранее Город55 рассказывал о жалобах родителей, поделившихся своими опасениями в социальных сетях о том, что няня в частном детском саду избивает их двухлетнюю дочь, которая пока не умеет говорить и не может рассказать, как на ее теле появились многочисленные кровоподтеки.