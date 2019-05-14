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Posted 14 мая 2019, 03:35

Published 14 мая 2019, 03:35

Modified 19 августа, 21:03

Updated 19 августа, 21:03

Омская пенсионерка поверила лжеработнику банка и лишилась 55 тыс рублей

Омская пенсионерка поверила лжеработнику банка и лишилась 55 тыс рублей

14 мая 2019, 03:35
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Омск сегодня
В Омске 60-летнюю местную жительницу обманул мошенник, позвонив на сотовый телефон и представившись сотрудником банка. Страх блокировки банковской карты заставил женщину предоставить злоумышленнику доступ к онлайн банку, сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Омичка, следуя инструкциям звонившего, сообщила все необходимые для доступа к интернет-сервису данные. Мошенник воспользовался доверчивостью 60-летней пенсионерки и списал с ее счета 55 тыс рублей.

Как уточняют в ведомстве, за прошлые сутки жертвами дистанционных мошенников стали еще семеро омичей. В очередной раз жителям напоминают — ни под каким предлогом не сообщайте неизвестным реквизиты своих карт и коды из СМС банка.

#Омск сегодня#Общество#Мошенничество
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