Омская пенсионерка поверила лжеработнику банка и лишилась 55 тыс рублей

Posted 14 мая 2019, 03:35
Published 14 мая 2019, 03:35
Modified 19 августа, 21:03
Updated 19 августа, 21:03
Омичка, следуя инструкциям звонившего, сообщила все необходимые для доступа к интернет-сервису данные. Мошенник воспользовался доверчивостью 60-летней пенсионерки и списал с ее счета 55 тыс рублей.
Как уточняют в ведомстве, за прошлые сутки жертвами дистанционных мошенников стали еще семеро омичей. В очередной раз жителям напоминают — ни под каким предлогом не сообщайте неизвестным реквизиты своих карт и коды из СМС банка.