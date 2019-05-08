В Омске мать, требовавшая от властей 4 млн за смерть сына, не явилась в суд

В суде иск женщины приняли и назначили рассмотрение на 8 апреля, однако она вместе с другими истцами - своими несовершеннолетними детьми - в суд не явилось. Тогда рассмотрение дела перенесли на 23 апреля, но и это заседание истица проигнорировала. При этом в суде отмечают, что никаких документов с просьбой о рассмотрении дела в их отсутствии в суд не поступало.