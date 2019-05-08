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Posted 8 мая 2019, 13:18

Published 8 мая 2019, 13:18

Modified 19 августа, 21:02

Updated 19 августа, 21:02

В Омске мать, требовавшая от властей 4 млн за смерть сына, не явилась в суд

В Омске мать, требовавшая от властей 4 млн за смерть сына, не явилась в суд

8 мая 2019, 13:18
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Центральном районном суде оставили без удовлетворения иск матери, которая требовала от властей 4 млн рублей за смерть сына на территории заброшенной воинской части. Как следует из документов суда, женщина дважды не явилась в суд.

Истица обратилась в суд в феврале этого года с намерением взыскать с администрации Омска, депимущества, департамента финансов и контроля, Минобороны России, ФГКУ «Сибирское ТУИО» и Войсковой части в общей сумме 4 млн рублей в качестве компенсации морального вреда. Ее 13-летний сын в апреле прошлого года погиб после взрыва бочки с карбидом на территории бывшей воинской части.

В суде иск женщины приняли и назначили рассмотрение на 8 апреля, однако она вместе с другими истцами - своими несовершеннолетними детьми - в суд не явилось. Тогда рассмотрение дела перенесли на 23 апреля, но и это заседание истица проигнорировала. При этом в суде отмечают, что никаких документов с просьбой о рассмотрении дела в их отсутствии в суд не поступало.

В результате суд решил оставить иск без рассмотрения. Отмечается, что решение может быть обжаловано в течение 15 дней с момента вынесения решения.

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