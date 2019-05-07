В Казахстан из Омска пытались вывезти табун лошадей

В частности, на все 25 голов водитель машины не предоставил необходимых ветеринарно-сопроводительных сертификатов. При том, что в регионе с начала года зафиксировано несколько случаев заболевания инфекционной анемией лошадей, ветеринарно-санитарное состояние грузов, проходящих через границу, проверяется более тщательно.