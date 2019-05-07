В Казахстан из Омска пытались вывезти табун лошадей

Posted 7 мая 2019, 11:11
Published 7 мая 2019, 11:11
Modified 19 августа, 21:01
Updated 19 августа, 21:01
Машину, на которой перевозились животные, остановили в ППУ «Черлакский». В ходе осмотра транспортного средства и животных, а также изучения документов выяснилось, что лошадей пытаются вывезти на территорию другого государства незаконно.
В частности, на все 25 голов водитель машины не предоставил необходимых ветеринарно-сопроводительных сертификатов. При том, что в регионе с начала года зафиксировано несколько случаев заболевания инфекционной анемией лошадей, ветеринарно-санитарное состояние грузов, проходящих через границу, проверяется более тщательно.
Лошадей сотрудники ведомства задержали и приняли решение о возврате груза на территорию региона. Правонарушителя привлекли к ответственности по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ «Нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил».