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Posted 7 мая 2019, 11:11

Published 7 мая 2019, 11:11

Modified 19 августа, 21:01

Updated 19 августа, 21:01

В Казахстан из Омска пытались вывезти табун лошадей

В Казахстан из Омска пытались вывезти табун лошадей

7 мая 2019, 11:11
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Специалисты регионального Россельхознадзора не пропустили из Омской области на территорию Республики Казахстан 25 голов лошадей, сообщили в ведомстве.

Машину, на которой перевозились животные, остановили в ППУ «Черлакский». В ходе осмотра транспортного средства и животных, а также изучения документов выяснилось, что лошадей пытаются вывезти на территорию другого государства незаконно.

В частности, на все 25 голов водитель машины не предоставил необходимых ветеринарно-сопроводительных сертификатов. При том, что в регионе с начала года зафиксировано несколько случаев заболевания инфекционной анемией лошадей, ветеринарно-санитарное состояние грузов, проходящих через границу, проверяется более тщательно.

Лошадей сотрудники ведомства задержали и приняли решение о возврате груза на территорию региона. Правонарушителя привлекли к ответственности по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ «Нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил».

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