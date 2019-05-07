Молодые омичи ограбили сверстников и предложили им выкупить похищенное

Posted 7 мая 2019, 00:45
Published 7 мая 2019, 00:45
Modified 19 августа, 21:01
Updated 19 августа, 21:01
Потерпевшими по делу оказались четверо жителей Ленинского округа в возрасте от 18 до 22 лет, к которым ночью у дома по улице Академика Павлова подошли двое неизвестных. Мужчины, угрожая физической расправой, забрали у них два сотовых телефона, наушники, серебряное кольцо и куртку.
Через какое-то время нападавшие позвонили хозяевам вещей и предложили выкупить их за 15 тыс рублей. Однако молодые люди сообщили об этом в полицию и грабителей нашли по месту работы в одном из гаражных кооперативов. Похищенные ценности злоумышленники собирались сдать в ломбард, но не успели.
За совершенное преступление мужчинам грозит до семи лет лишения свободы.