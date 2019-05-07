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Posted 7 мая 2019, 00:45

Published 7 мая 2019, 00:45

Modified 19 августа, 21:01

Updated 19 августа, 21:01

Молодые омичи ограбили сверстников и предложили им выкупить похищенное

Молодые омичи ограбили сверстников и предложили им выкупить похищенное

7 мая 2019, 00:45
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Омск сегодня
В Омске в отношении двоих местных жителей 19-ти и 20-ти лет возбуждено уголовное дело. Молодые люди ограбили четверых омичей, а потом предложили им выкупить похищенное за 15 тыс рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по городу Омску.

Потерпевшими по делу оказались четверо жителей Ленинского округа в возрасте от 18 до 22 лет, к которым ночью у дома по улице Академика Павлова подошли двое неизвестных. Мужчины, угрожая физической расправой, забрали у них два сотовых телефона, наушники, серебряное кольцо и куртку.

Через какое-то время нападавшие позвонили хозяевам вещей и предложили выкупить их за 15 тыс рублей. Однако молодые люди сообщили об этом в полицию и грабителей нашли по месту работы в одном из гаражных кооперативов. Похищенные ценности злоумышленники собирались сдать в ломбард, но не успели.

За совершенное преступление мужчинам грозит до семи лет лишения свободы.

#Омск сегодня#Общество
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