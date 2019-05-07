Молодые омичи ограбили сверстников и предложили им выкупить похищенное

Через какое-то время нападавшие позвонили хозяевам вещей и предложили выкупить их за 15 тыс рублей. Однако молодые люди сообщили об этом в полицию и грабителей нашли по месту работы в одном из гаражных кооперативов. Похищенные ценности злоумышленники собирались сдать в ломбард, но не успели.