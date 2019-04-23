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Posted 23 апреля 2019, 13:22

Published 23 апреля 2019, 13:22

Modified 19 августа, 20:58

Updated 19 августа, 20:58

В Омской области третья лошадь заболела анемией

В Омской области третья лошадь заболела анемией

23 апреля 2019, 13:22
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Третью в этом году лошадь, заболевшую инфекционной анемией, обнаружили в деревне Петровка Омского района, сообщили в региональном Россельхознадзоре.

Новый случай заболевания специалисты ведомства выявили сегодня. Как и в предыдущих случаях, заболела лошадь из личного подсобного хозяйства.

Из-за выявления очередного случая заболевания животного ИНАНом в подсобном хозяйстве сейчас проводятся мероприятия по предотвращению распространения инфекции и ликвидации больного животного.

Первое в этом году заболевшее анемией животное обнаружили в селе Благодаровка Одесского района Омской области, после чего на территории поселения был введен карантин. Второй очаг специалисты ведомства нашли в поселке Камышловский Любинского района. Здесь до 13 июня введен карантин. В 2018 году на всей территории области в 38 неблагополучных районах специалисты выявили 60 случаев заболевания инфекционной анемией лошадей.

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