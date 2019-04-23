В Омской области третья лошадь заболела анемией

Первое в этом году заболевшее анемией животное обнаружили в селе Благодаровка Одесского района Омской области, после чего на территории поселения был введен карантин. Второй очаг специалисты ведомства нашли в поселке Камышловский Любинского района. Здесь до 13 июня введен карантин. В 2018 году на всей территории области в 38 неблагополучных районах специалисты выявили 60 случаев заболевания инфекционной анемией лошадей.