Омичке собрали деньги на налог за цветы от мэрии

Posted 18 апреля 2019, 02:06
Published 18 апреля 2019, 02:06
Modified 19 августа, 20:55
Updated 19 августа, 20:55
«Принесли [деньги]. А декларацию сама все равно должна заполнять. Типа коллективом администрации скинулись и решили помочь нашей семье. Я опешила и спросила: «Это законно — принимать от вас деньги в конверте и не придется за них налог платить?». Осадок все равно остался», — рассказала Сания Городу55.
Напомним, Сания Абдуллина получила письмо от департамента общественных отношений и социальной политики мэрии Омска, в котором требовали заплатить налог со стоимости полученного подарка (подарочных карт на сумму 20 тысяч рублей и букета цветов на сумму 2025 рублей) — 2343 рубля.
Однако даже такая сумма является ощутимой для бюджета семьи Абдуллиных, о чем Сания рассказала ранее Городу55. Вероятно, многочисленные звонки, поступившие в администрацию Омска после публикации истории, и сподвигли коллектив мэрии «скинуться» на уплату налога.