Омичке собрали деньги на налог за цветы от мэрии

«Принесли [деньги]. А декларацию сама все равно должна заполнять. Типа коллективом администрации скинулись и решили помочь нашей семье. Я опешила и спросила: «Это законно — принимать от вас деньги в конверте и не придется за них налог платить?». Осадок все равно остался», — рассказала Сания Городу55.