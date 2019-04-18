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Posted 18 апреля 2019, 02:06

Published 18 апреля 2019, 02:06

Modified 19 августа, 20:55

Updated 19 августа, 20:55

Омичке собрали деньги на налог за цветы от мэрии

Омичке собрали деньги на налог за цветы от мэрии

18 апреля 2019, 02:06
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Омичке Сание Абдуллиной администрация собрала деньги на уплату налога за подарок, полученный от мэрии в честь рождения первого в 2019 году младенца.

«Принесли [деньги]. А декларацию сама все равно должна заполнять. Типа коллективом администрации скинулись и решили помочь нашей семье. Я опешила и спросила: «Это законно — принимать от вас деньги в конверте и не придется за них налог платить?». Осадок все равно остался», — рассказала Сания Городу55.

Напомним, Сания Абдуллина получила письмо от департамента общественных отношений и социальной политики мэрии Омска, в котором требовали заплатить налог со стоимости полученного подарка (подарочных карт на сумму 20 тысяч рублей и букета цветов на сумму 2025 рублей) — 2343 рубля.

Однако даже такая сумма является ощутимой для бюджета семьи Абдуллиных, о чем Сания рассказала ранее Городу55. Вероятно, многочисленные звонки, поступившие в администрацию Омска после публикации истории, и сподвигли коллектив мэрии «скинуться» на уплату налога.

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