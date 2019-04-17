Насилие порождает насилие. На детей, кидавших камни в деда, объявили охоту

Видео быстро распространилось по соцсетям и СМИ, и в ответ на это горожане объявили охоту на школьников. В комментариях под видео и на страницах самих подростков люди пишут, что готовы заплатить крупные суммы денег за то, что банда извинится перед пострадавшим пенсионером. Отметим, что за призывы к совершению противоправных действий в отношении банды подростков граждан могут привлечь к ответственности за подстрекательство.