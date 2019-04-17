gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 апреля 2019, 13:40

Published 17 апреля 2019, 13:40

Modified 19 августа, 20:55

Updated 19 августа, 20:55

Насилие порождает насилие. На детей, кидавших камни в деда, объявили охоту

Насилие порождает насилие. На детей, кидавших камни в деда, объявили охоту

17 апреля 2019, 13:40
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Школьники, которые напали на пожилого мужчину, попали под агрессию горожан. Теперь за их поимку омичам готовы заплатить большие деньги.

Сегодня в сети появилось видео, где банда агрессивных подростков напала на 77-летнего пенсионера, когда тот вышел из гаража. Мужчину закидали камнями и ударили дверью гаража.

Видео быстро распространилось по соцсетям и СМИ, и в ответ на это горожане объявили охоту на школьников. В комментариях под видео и на страницах самих подростков люди пишут, что готовы заплатить крупные суммы денег за то, что банда извинится перед пострадавшим пенсионером. Отметим, что за призывы к совершению противоправных действий в отношении банды подростков граждан могут привлечь к ответственности за подстрекательство.

Абсолютное большинство пользователей отреагировали на поступок школьников крайне негативно: «Никакого уважения к старшим», «Это жесть, друзья, что с ними будет дальше», отзываются омичи в комментариях.

«Жить страшно. Детей своих на улицу выпускать [страшно]. Встретить такую толпу — убьют или покалечат не задумываясь. Жестко надо наказывать, что им штраф для родителей. И наказание публичное, чтобы все видели», — отмечают горожане в соцсетях.

«В первую очередь идет все от родителей. Раньше попробуй слово против старшим скажи — [нагоняй] получишь. Да дома батя еще добавит. И никто не бегал не жаловался. Было уважение к старшим. А сейчас растет тупое [поколение], которое думает что все дозволено», — комментируют поступок подростков омичи.

В комментариях под постом в паблике «Инцидент Омск» один из пользователей выложил скриншот переписки с одним из участников конфликта. Подросток, участвовавший в нападении на пожилого мужчину, пообещал записать видео с извинениями перед ним.

Инцидент произошел в воскресенье, 14 апреля. Пострадавший от агрессии школьников пенсионер в этот же день обратился в полицию. Личности школьников, участвовавших в нападении, уже установлены: двоим из подростков 14 лет, одному — 13. В пресс-службе УМВД России по Омской области Городу55 сообщили, что последний из них состоит на учете в ОВД из-за ранее совершенных краж.

Кроме этого в полицию обратились еще четверо жителей Ленинского округа и сообщили, что их детей в минувшее воскресенье избили агрессивные подростки. Полицейские ищут свидетелей произошедшего.

Сами школьники, напавшие на горожан, относят себя к «офникам» — субкультуре, подразумевающей под собой агрессию и публичные забивы, которые снимают на видео и публикуют в сети.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика