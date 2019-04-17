Насилие порождает насилие. На детей, кидавших камни в деда, объявили охоту

Posted 17 апреля 2019, 13:40
Published 17 апреля 2019, 13:40
Modified 19 августа, 20:55
Updated 19 августа, 20:55
Сегодня в сети появилось видео, где банда агрессивных подростков напала на 77-летнего пенсионера, когда тот вышел из гаража. Мужчину закидали камнями и ударили дверью гаража.
Видео быстро распространилось по соцсетям и СМИ, и в ответ на это горожане объявили охоту на школьников. В комментариях под видео и на страницах самих подростков люди пишут, что готовы заплатить крупные суммы денег за то, что банда извинится перед пострадавшим пенсионером. Отметим, что за призывы к совершению противоправных действий в отношении банды подростков граждан могут привлечь к ответственности за подстрекательство.
Абсолютное большинство пользователей отреагировали на поступок школьников крайне негативно: «Никакого уважения к старшим», «Это жесть, друзья, что с ними будет дальше», отзываются омичи в комментариях.
«Жить страшно. Детей своих на улицу выпускать [страшно]. Встретить такую толпу — убьют или покалечат не задумываясь. Жестко надо наказывать, что им штраф для родителей. И наказание публичное, чтобы все видели», — отмечают горожане в соцсетях.
«В первую очередь идет все от родителей. Раньше попробуй слово против старшим скажи — [нагоняй] получишь. Да дома батя еще добавит. И никто не бегал не жаловался. Было уважение к старшим. А сейчас растет тупое [поколение], которое думает что все дозволено», — комментируют поступок подростков омичи.
В комментариях под постом в паблике «Инцидент Омск» один из пользователей выложил скриншот переписки с одним из участников конфликта. Подросток, участвовавший в нападении на пожилого мужчину, пообещал записать видео с извинениями перед ним.
Инцидент произошел в воскресенье, 14 апреля. Пострадавший от агрессии школьников пенсионер в этот же день обратился в полицию. Личности школьников, участвовавших в нападении, уже установлены: двоим из подростков 14 лет, одному — 13. В пресс-службе УМВД России по Омской области Городу55 сообщили, что последний из них состоит на учете в ОВД из-за ранее совершенных краж.
Кроме этого в полицию обратились еще четверо жителей Ленинского округа и сообщили, что их детей в минувшее воскресенье избили агрессивные подростки. Полицейские ищут свидетелей произошедшего.
Сами школьники, напавшие на горожан, относят себя к «офникам» — субкультуре, подразумевающей под собой агрессию и публичные забивы, которые снимают на видео и публикуют в сети.