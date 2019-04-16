В Омске осудили банду националистов, которую организовал боец ММА Федоненко

Posted 16 апреля 2019, 12:57
Published 16 апреля 2019, 12:57
Modified 19 августа, 20:55
Updated 19 августа, 20:55
Членов экстремистской группировки, организованной бывшим бойцом ММА Никитой Федоненко, признали виновными в совершении преступлений, предусмотренных статьями 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности», 161 УК РФ «Грабеж», 105 УК РФ «Убийство, совершенное организованной группой по мотивам расовой, национальной ненависти», 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью по мотивам расовой ненависти, с применением предметов, используемых в качестве оружия».
Следствие установило, что 23-летний спортсмен Федоненко с 2010 года следовал идеологии превосходства белой расы и всячески продвигал свое мировоззрение в интернете. Он создал паблик в соцсети, где публиковал фотографии, картинки и тексты, способные возбудить чувство ненависти к расам, отличным от белой.
Позже единомышленниками спортсмена стали Александр Безбородов и Александр Ланбин. Тогда их сообщество стало своеобразной группой, роль руководителя которой занял сам Федоненко. Он разработал правила проведения силовых акций — «рейдов» и «патрулирования улиц» с использованием ножей, газовых баллончиков и кастетов и пневматических винтовок.
Группировка начала проводить «рейды» на улицах Омска в 2016 году: обвиняемые нападали на лиц неславянской внешности, наносили им телесные повреждения и требовали их покинуть Россию.
Через некоторое время сообщники привлекли к соучастию в преступлениях 17-летнюю Регину Микуличеву. Она выполняла роль проститутки, которая назначала интимные встречи лицам неславянской внешности, однако вместо нее гостей встречали Федоненко, Безбородов и Ланбин. В результате разбойных нападений пострадали шестеро человек, один из которых скончался.
Преступления, по данным СУ СКР России по Омской области, были пресечены полицейскими. Обвиняемые не признавали свою вину, однако следствие собрало достаточно доказательств. Было проведено 50 экспертиз, а результаты судебно-медицинских, биологических, криминалистических, лингвистических, баллистических проверок составили 18 томов.
Членов группировки признали виновными и приговорили к наказанию в виде лишения свободы. Главаря банды, Никиту Федоненко, приговорили к 18 годам колонии строгого режима, Безбородова — к 16 годам колонии строгого режима, Меркуличеву суд приговорил к 6 годам колонии общего режима, а Ланбина освободили от наказания за совершение преступления небольшой тяжести из-за истечения сроков давности дела. В пресс-службе прокуратуры подчеркивают, что дело рассматривалось в суде ровно год.
Ранее Город55 сообщал, что Никита Федоненко во время следствия сбежал из-под домашнего ареста. Полиция нашла его в Ростовской области и этапировала в Омск. Оказалось, бывший спортсмен хотел покинуть Россию и перебраться на Украину. Тренер Никиты отзывается о нем как о добром и адекватном парне. В спортивном клубе, где он занимался, Федоненко, по словам тренеров, общался со спортсменами всех национальностей.