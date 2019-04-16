В Омске осудили банду националистов, которую организовал боец ММА Федоненко

Ранее Город55 сообщал, что Никита Федоненко во время следствия сбежал из-под домашнего ареста. Полиция нашла его в Ростовской области и этапировала в Омск. Оказалось, бывший спортсмен хотел покинуть Россию и перебраться на Украину. Тренер Никиты отзывается о нем как о добром и адекватном парне. В спортивном клубе, где он занимался, Федоненко, по словам тренеров, общался со спортсменами всех национальностей.