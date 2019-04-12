В Омске осудят вора-рецидивиста, прятавшего продукты под курткой

Обвиняемым во всех делопроизводствах является 28-летний житель Октябрьского округа Омска. Следователь установил, что мужчина в крупных сетевых магазинах Октябрьского округа незаметно брал с полок продукты питания, прятал их в пакет или верхнюю одежду, а после проходил мимо кассы, не расплатившись.