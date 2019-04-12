gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 апреля 2019, 11:51

Published 12 апреля 2019, 11:51

Modified 19 августа, 21:11

Updated 19 августа, 21:11

В Омске осудят вора-рецидивиста, прятавшего продукты под курткой

В Омске осудят вора-рецидивиста, прятавшего продукты под курткой

12 апреля 2019, 11:51
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Омск сегодня
В пресс-службе УМВД России по Омской области сообщили, что расследование шести уголовных дел о краже продуктов из магазина подошло к концу.

Обвиняемым во всех делопроизводствах является 28-летний житель Октябрьского округа Омска. Следователь установил, что мужчина в крупных сетевых магазинах Октябрьского округа незаметно брал с полок продукты питания, прятал их в пакет или верхнюю одежду, а после проходил мимо кассы, не расплатившись.

Однако незамеченным ему остаться не удалось - все действия омича зафиксировали камеры наблюдения магазина. При задержании мужчины полицейские узнали в нем гражданина, который ранее уже привлекался к ответственности за аналогичные действия.

В ведомстве пояснили, что, помимо раскрытых шести делопроизводств, омич фигурирует еще в нескольких эпизодах краж из супермаркетов. Максимальное наказание, которое может получить 28-летний горожанин по статье 158.1 УК РФ «Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию», - лишение свободы на срок до 1 года.

#Омск сегодня#Происшествия#Преступление#Кража#Полиция#Суд#Магазин
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика