В Омске осудят вора-рецидивиста, прятавшего продукты под курткой

Posted 12 апреля 2019, 11:51
Published 12 апреля 2019, 11:51
Modified 19 августа, 21:11
Updated 19 августа, 21:11
Обвиняемым во всех делопроизводствах является 28-летний житель Октябрьского округа Омска. Следователь установил, что мужчина в крупных сетевых магазинах Октябрьского округа незаметно брал с полок продукты питания, прятал их в пакет или верхнюю одежду, а после проходил мимо кассы, не расплатившись.
Однако незамеченным ему остаться не удалось - все действия омича зафиксировали камеры наблюдения магазина. При задержании мужчины полицейские узнали в нем гражданина, который ранее уже привлекался к ответственности за аналогичные действия.
В ведомстве пояснили, что, помимо раскрытых шести делопроизводств, омич фигурирует еще в нескольких эпизодах краж из супермаркетов. Максимальное наказание, которое может получить 28-летний горожанин по статье 158.1 УК РФ «Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию», - лишение свободы на срок до 1 года.