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Posted 11 апреля 2019, 12:26

Published 11 апреля 2019, 12:26

Modified 19 августа, 21:11

Updated 19 августа, 21:11

Землю под дома для обманутых дольщиков застройщики получат без торгов

Землю под дома для обманутых дольщиков застройщики получат без торгов

11 апреля 2019, 12:26
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Проблему дольщиков, которые пострадали от действий недобросовестных действий застройщиков, обсудили сегодня, 11 апреля, на Законодательном собрании Омской области.

Закон приняли во втором чтении. Предполагается, что благодаря ему значительно сократится и количество обманутых дольщиков, и количество нераспроданных квартир.

Власти видят несколько решений проблемы. Первое — предоставлять застройщикам компенсационные земельные участки без торгов. Инвесторы, в свою очередь, должны будут построить один или несколько многоквартирных домов, общая площадь которых составит не менее 5 тыс. кв. м. 10% от этого жилья будет передано обманутым дольщикам.

Вторым решением депутаты видят выдавать квартиры в уже введенных домах и в проблемных зданиях, которые достраивают. Таких в Омской области сейчас 28, из них в этом году введут в эксплуатацию только два — на Малиновского и на Мишина.

Председатель Заксобрания Омской области подчеркнул, что рассматриваются все возможные варианты решения проблемы. Он также отметил, что на это требуются средства из бюджета.

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