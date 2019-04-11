Землю под дома для обманутых дольщиков застройщики получат без торгов

Posted 11 апреля 2019, 12:26
Published 11 апреля 2019, 12:26
Modified 19 августа, 21:11
Updated 19 августа, 21:11
Закон приняли во втором чтении. Предполагается, что благодаря ему значительно сократится и количество обманутых дольщиков, и количество нераспроданных квартир.
Власти видят несколько решений проблемы. Первое — предоставлять застройщикам компенсационные земельные участки без торгов. Инвесторы, в свою очередь, должны будут построить один или несколько многоквартирных домов, общая площадь которых составит не менее 5 тыс. кв. м. 10% от этого жилья будет передано обманутым дольщикам.
Вторым решением депутаты видят выдавать квартиры в уже введенных домах и в проблемных зданиях, которые достраивают. Таких в Омской области сейчас 28, из них в этом году введут в эксплуатацию только два — на Малиновского и на Мишина.
Председатель Заксобрания Омской области подчеркнул, что рассматриваются все возможные варианты решения проблемы. Он также отметил, что на это требуются средства из бюджета.