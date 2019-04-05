Минздрав начал проверку после смерти омички от рака «неизвестно чего»

Ранее Город55 сообщал об истории 52-летней Татьяны Капошко. В ноябре 2018 года женщина обратилась в Нововаршавскую ЦРБ, где ее сначала лечили от пневмонии, затем от хронического бронхита и бронхиальной астмы. При этом двое терапевтов отказали ей в направлении в областную больницу, а еще один врач посоветовал обратиться в частный медцентр «СитиМед». Диагноз рак 2-й стадии был поставлен практически случайно в городской больнице им. Кабанова, куда больную доставили на скорой помощи в январе.