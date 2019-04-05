Минздрав начал проверку после смерти омички от рака «неизвестно чего»

Posted 5 апреля 2019, 06:10
Published 5 апреля 2019, 06:10
Modified 19 августа, 21:09
Updated 19 августа, 21:09
Ранее Город55 сообщал об истории 52-летней Татьяны Капошко. В ноябре 2018 года женщина обратилась в Нововаршавскую ЦРБ, где ее сначала лечили от пневмонии, затем от хронического бронхита и бронхиальной астмы. При этом двое терапевтов отказали ей в направлении в областную больницу, а еще один врач посоветовал обратиться в частный медцентр «СитиМед». Диагноз рак 2-й стадии был поставлен практически случайно в городской больнице им. Кабанова, куда больную доставили на скорой помощи в январе.
В начале февраля женщина обратилась в онкодиспансер, но госпитализировали ее только в конце месяца. 1 марта состоялась диагностическая операция, в ходе которой ей почти без анестезии удалили ребро (медики опасались, что она не выдержит наркоза). Результаты анализов говорили о раке четвертой стадии, однако врачи признались, что не знают, какой именно орган поражен. Химиотерапия так и не началась. Пациентка умерла 9 марта от внезапной остановки сердца, через неделю после операции.
Пресс-служба регионального Министерства здравоохранения в ответ на официальный запрос Города55 сообщила, что в обоих учреждениях начались ведомственные проверки.
«Принято решение о проведении ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности (далее — контрольное мероприятие, проверка) в отношении подведомственных Министерству медицинских организаций: бюджетного учреждения здравоохранения Омской области „Нововаршавская центральная районная больница“, БУЗОО „Клинический онкологический диспансер“. Результаты контрольного мероприятия в соответствии с регламентом будут подготовлены 28 апреля 2019 года», — ответили в ведомстве.
Однако в связи с врачебной тайной и требованием законодательства о неразглашении диагноза обнародованы могут быть только те выводы, которые касаются соблюдения медиками стандартов оказания медпомощи.
Кроме того, в Минздраве опровергли жалобу дочери умершей пациентки о том, что в онкоцентре не хватает медицинского персонала.
«Штатная численность среднего медицинского персонала подразделений БУЗОО „КОД“ составляет 580,75 единицы, занято 100 процентов штатных должностей, коэффициент совместительства укомплектованности по указанной категории персонала хороший и несколько превышает среднеобластные значения», — говорится в ответе.