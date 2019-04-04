При новом директоре «Спецавтохозяйство» отлавливает в 2 раза больше собак

Posted 4 апреля 2019, 01:43
Published 4 апреля 2019, 01:43
Modified 19 августа, 21:09
Updated 19 августа, 21:09
При новом руководителе в «Спецавтохозяйстве» строят новые вольеры, денег на которые добивалась, но так и не добилась Валерия Бегма. Сейчас в учреждении содержится 402 собаки вместо положенных 400, сообщает «НГС. Омск».
Работой Евгения Вольфа довольны и волонтеры. По их словам, рабочие «стали шустрее, все зашевелились», вместо долгих разговоров новый директор просто ставит сроки, к которым должна быть выполнена работа. И работу выполняют.
Напомним, редакция «Города55» сообщала, что Евгений Вольф ранее работал в структурах МВД — возглавлял Отдел вневедомственной охраны пр УМВД России по ЛАО Омска.