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Posted 4 апреля 2019, 01:43

Published 4 апреля 2019, 01:43

Modified 19 августа, 21:09

Updated 19 августа, 21:09

При новом директоре «Спецавтохозяйство» отлавливает в 2 раза больше собак

При новом директоре «Спецавтохозяйство» отлавливает в 2 раза больше собак

4 апреля 2019, 01:43
Фото: Медиахолдинг 1MI.
В Омске с момента прихода нового директора в БУ «Спецавтохозяйство» Евгения Вольфа в городе вдвое возросло количество отловленных бездомных собак. За две недели работники САХа поймали 70 животных, столько при бывшем директоре Валерии Бегме отлавливали лишь за месяц.

При новом руководителе в «Спецавтохозяйстве» строят новые вольеры, денег на которые добивалась, но так и не добилась Валерия Бегма. Сейчас в учреждении содержится 402 собаки вместо положенных 400, сообщает «НГС. Омск».

Работой Евгения Вольфа довольны и волонтеры. По их словам, рабочие «стали шустрее, все зашевелились», вместо долгих разговоров новый директор просто ставит сроки, к которым должна быть выполнена работа. И работу выполняют.

Напомним, редакция «Города55» сообщала, что Евгений Вольф ранее работал в структурах МВД — возглавлял Отдел вневедомственной охраны пр УМВД России по ЛАО Омска.

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