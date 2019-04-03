«Не дождешься»: где в Омске маршрутки и автобусы ходят хуже всего

«Дело вовсе не в том, хуже или лучше, а в том, что неправильно распределены маршруты. Из многих мест уехать очень сложно, особенно вечером. Все потому, что маршрутчикам нет смысла гонять автомобили в определенное время утра, дня и вечера, везде по разному, если нет достаточного количества народа. Маршрутчики должны в этот период иметь поддержку из бюджета, чтобы был интерес ездить с постоянством весь день без перерывов. Нужно обязательно изменить схемы там, где людям приходится ездить с пересадками. С левого берега, например, вечером попасть в нефтяники, особенно по зиме, очень сложно», - подчеркнул местный житель в социальных сетях.