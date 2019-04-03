«Не дождешься»: где в Омске маршрутки и автобусы ходят хуже всего

Posted 3 апреля 2019, 12:58
Published 3 апреля 2019, 12:58
Modified 19 августа, 21:08
Updated 19 августа, 21:08
В паблике «ВКонтакте» омичей просили высказать свое мнение о том, хватает ли в городе транспорта, в каком округе его достаточно, а откуда приходится уезжать на такси или попутках.
В опросе приняли участие около 1 500 пользователей. Как выяснилось, почти треть проголосовавших горожан считает, что по всему городу общественный транспорт ходит не так, как хотелось бы. За вариант «Везде одинаково плохо, мало транспорта» проголосовало почти 30% омичей.
Среди пяти административных округов Омска самым проблемным горожане назвали Кировский. За него голоса отдали 16,5% омичей. Немногим лучше ситуация в Ленинском округе - его самым проблемным по части общественного транспорта назвали 11,5% омичей. Советский и Октябрьский округа набрали по 8% голосов. Замыкает пятерку округов Центральный - здесь проблемы в работе общественного транспорта нашли только 6% омичей.
«На Центр через ДК «Химик» идут №385, 319, 73, 514, 59. Из них только 73 и 59 муниципальные, и их не дождаться. А вечером после 20:00 никаких нет», - пишут омичи о Советском округе в комментариях.
«Из Солнечного до Нефтезавода только убитый троллейбус №67 ходит до определенного времени», - отзывается местная жительница о Кировском районе.
В Центральном округе омичи увидели меньше всего проблем, однако омский архитектор Ефим Фрейдин все-таки нашел, чего не хватает общественному транспорту в центре города.
«Герцена-Ленина хотелось бы связать. И от казахского консульства обратно. Да, я за двухстороннюю Ленина, «как было», - отмечает архитектор.
Многие горожане недовольны не только количеством общественного транспорта, но и его вместимостью. По словам местных жителей из-за малых габаритов в них может проехать не более 10-15 человек. Также часто бывает, что в машину не набирают «сверх нормы»: в некоторых маршрутках водитель не пускает в салон более 4 стоячих пассажиров.
«Раз в час автобус ездит, еще и «малютка» бывает, с коляской не залезть», - пишет омичка в комментариях.
Однако кроме недовольных горожан нашлись и те, кто предложил решение проблем с качеством и количеством городского общественного транспорта.
«Дело вовсе не в том, хуже или лучше, а в том, что неправильно распределены маршруты. Из многих мест уехать очень сложно, особенно вечером. Все потому, что маршрутчикам нет смысла гонять автомобили в определенное время утра, дня и вечера, везде по разному, если нет достаточного количества народа. Маршрутчики должны в этот период иметь поддержку из бюджета, чтобы был интерес ездить с постоянством весь день без перерывов. Нужно обязательно изменить схемы там, где людям приходится ездить с пересадками. С левого берега, например, вечером попасть в нефтяники, особенно по зиме, очень сложно», - подчеркнул местный житель в социальных сетях.
Стоит заметить, что ранее из бюджета города потратили 2 млн рублей на разработку новой маршрутной сети. Аукцион выиграли специалисты из Санкт-Петербурга. Но до того, как сеть окончательно внедрили, омская прокуратура нашла нарушения в ее формировании, стали поступать жалобы от перевозчиков. В итоге дептранспорта сначала приостановил проект, а затем вовсе отказался от его реализации. Правда, в ведомстве добавили, что учтут отдельные наработки петербургских экспертов.