В Тюмени нашли омича, который грабил и насиловал местных девушек

По данным ведомства, по этим преступлениям были возбуждены уголовные дела, однако расследовались они параллельно из-за того, что они были совершены 14 лет назад. Но в результате проведенной аналитической работы выявились признаки того, что преступления совершил один и тот же человек. В связи с этим дела были объединены в одно делопроизводство.