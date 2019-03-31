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Posted 31 марта 2019, 03:25

Published 31 марта 2019, 03:25

Modified 19 августа, 21:07

Updated 19 августа, 21:07

В Тюмени нашли омича, который грабил и насиловал местных девушек

В Тюмени нашли омича, который грабил и насиловал местных девушек

31 марта 2019, 03:25
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Омск сегодня
В Тюмени завершили расследование двух аналогичных тяжких преступлений, которые были совершены 14 лет назад.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Тюмени, неизвестный вечерами подстерегал молодых девушек, а после, угрожая ножом, грабил и насиловал их.

Один такой инцидент произошел 14 февраля 2005 года. Обвиняемый, по данным следствия, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в Тюмени напал на 17-летнюю девушку. Он приставил к ее шее нож, забрал деньги и сотовый телефон. После этого отвел ее за гаражный кооператив и, угрожая убийством, изнасиловал ее. После случившегося преступник скрылся.

Аналогичное преступление было совершено 9 мая 2005 года. Во дворе дома на улице 30-летия Победы неизвестный напал на 18-летнюю девушку, ограбил и изнасиловал, угрожая ножом.

По данным ведомства, по этим преступлениям были возбуждены уголовные дела, однако расследовались они параллельно из-за того, что они были совершены 14 лет назад. Но в результате проведенной аналитической работы выявились признаки того, что преступления совершил один и тот же человек. В связи с этим дела были объединены в одно делопроизводство.

Следователям удалось найти подозреваемого – им оказался уроженец Омской области, который в момент следствия уже отбывал наказание за совершение аналогичных преступлений, совершенных в Тюмени.

На данный момент, поясняют в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области, имеются все необходимые доказательства, и уголовные дела переданы прокурору для утверждения обвинительного приговора, после чего дела направят в суд. Отмечается, что мужчине грозит от 4 до 10 лет за совершенные преступления.

#Омск сегодня#Происшествия#Преступление#Ножевое ранение#Насилие
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