«Стройсервис» Вагнера займется ремонтом двух федеральных трасс под Омском

Владельцем ООО «Стройсервис» является Яков Вагнер. Компания уже проводила ремонтные работы на омских дорогах. В 2019 году мэрия подала в Арбитражный суд Омской области 25 исков к «Стройсервису» с требованием исправить дефекты дорожного покрытия, проложенного год назад. До этого компанию уже обязывали переделать две дороги, отремонтированные в 2017 году на Левобережье.