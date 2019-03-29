«Стройсервис» Вагнера займется ремонтом двух федеральных трасс под Омском

Posted 29 марта 2019, 12:16
Published 29 марта 2019, 12:16
Modified 19 августа, 21:07
Updated 19 августа, 21:07
Согласно данным портала госзакупок, компания должна отремонтировать 21 км автомобильной дороги А-320 Омск - Черлак - граница с Республикой Казахстан в Черлакском районе и около 8,2 км автомобильной дороги Р-402 Тюмень - Ялуторовск - Ишим - Омск в Любинском районе.
Первый участок дороги необходимо отремонтировать до 22 октября, дорогу в Любинском районе обязаны восстановить в срок до 1 сентября. Суммарная цена контрактов составляет 679,1 млн рублей.
Владельцем ООО «Стройсервис» является Яков Вагнер. Компания уже проводила ремонтные работы на омских дорогах. В 2019 году мэрия подала в Арбитражный суд Омской области 25 исков к «Стройсервису» с требованием исправить дефекты дорожного покрытия, проложенного год назад. До этого компанию уже обязывали переделать две дороги, отремонтированные в 2017 году на Левобережье.