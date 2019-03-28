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Posted 28 марта 2019, 07:29

Published 28 марта 2019, 07:29

Modified 19 августа, 21:07

Updated 19 августа, 21:07

Минздрав пока не видит оснований для увольнения врача-грубияна

Минздрав пока не видит оснований для увольнения врача-грубияна

28 марта 2019, 07:29
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сегодня, 28 марта, министр здравоохранения Омской области Дмитрий Вьюшков прокомментировал конфликтную ситуацию, центром которой стала врач-отоларинголог тарской больницы, обвиненная в хамском и непрофессиональном поведении по отношению к пациентам.

По словам министра, необходимо провести проверку, а пока оснований для увольнения единственного отоларинголога Тарской ЦРБ нет. Вьюшков пояснил, что в конфликте нет правых и виноватых и общение с пациентами всегда сложно, сообщает «Омск здесь».

Напомним, ранее редакция Города55 сообщала, что хамское поведение врача, позволяющего себе называть пациентов «дебилами», уже ни раз становилось предметом обсуждения в социальных сетях. Выговоры от руководства больницы остались незамеченными, и накануне после очередных оскорблений в адрес больных одна из пациенток потеряла терпение и ударила отоларинголога по лицу.

Также недавно в Минздраве заявили, что замену врачу все-таки ищут — в сентябре на работу выйдет новый отоларинголог, который готовился по целевому направлению.

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