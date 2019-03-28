Минздрав пока не видит оснований для увольнения врача-грубияна

Напомним, ранее редакция Города55 сообщала, что хамское поведение врача, позволяющего себе называть пациентов «дебилами», уже ни раз становилось предметом обсуждения в социальных сетях. Выговоры от руководства больницы остались незамеченными, и накануне после очередных оскорблений в адрес больных одна из пациенток потеряла терпение и ударила отоларинголога по лицу.