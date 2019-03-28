Минздрав пока не видит оснований для увольнения врача-грубияна

Posted 28 марта 2019, 07:29
Published 28 марта 2019, 07:29
Modified 19 августа, 21:07
Updated 19 августа, 21:07
По словам министра, необходимо провести проверку, а пока оснований для увольнения единственного отоларинголога Тарской ЦРБ нет. Вьюшков пояснил, что в конфликте нет правых и виноватых и общение с пациентами всегда сложно, сообщает «Омск здесь».
Напомним, ранее редакция Города55 сообщала, что хамское поведение врача, позволяющего себе называть пациентов «дебилами», уже ни раз становилось предметом обсуждения в социальных сетях. Выговоры от руководства больницы остались незамеченными, и накануне после очередных оскорблений в адрес больных одна из пациенток потеряла терпение и ударила отоларинголога по лицу.
Также недавно в Минздраве заявили, что замену врачу все-таки ищут — в сентябре на работу выйдет новый отоларинголог, который готовился по целевому направлению.