После перехода на «безнал» маршрутчики заплатили вдвое больше налогов

С 1 января в Омске установили новые цены на проезд: 25 рублей по безналичной оплате и 30 рублей наличными. Таким образом, стоимость поездки в автобусах и маршрутках сравнялась, однако перевозчики на нерегулируемых тарифах не всегда предлагают «безналичную» альтернативу. Ранее они жаловались, что новая система заставляет их работать в убыток, и в феврале отказались от предложенных дептрансом цен на провоз льготников.