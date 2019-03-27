После перехода на «безнал» маршрутчики заплатили вдвое больше налогов

Posted 27 марта 2019, 12:36
Published 27 марта 2019, 12:36
Modified 19 августа, 21:06
Updated 19 августа, 21:06
«Благодаря тому, что коллеги подключились к системе безналичной оплаты и гораздо больший процент перевозчиков перешел на прозрачную схему, менее чем за три месяца с начала года мы заплатили в региональный бюджет более 6 млн рублей дополнительных доходов», - сообщил сегодня на круглом столе по вопросам транспортной системы директор департамента транспорта Александр Вялков.
По его словам, в целом с января налоговые поступления от частных перевозчиков составили 13 млн рублей. Раньше за аналогичный период сумма варьировалась в пределах 6-7 млн рублей.
Вялков признал, что «черный нал» позволял частникам зарабатывать. Однако сейчас, по его данным, 92% маршруток оснащены системами безналичной оплаты.
«Безусловно, что новая система небезуспешна», - заявил он.
При этом повышение в маршрутках цен для льготников (с 18 рублей, как в муниципальном транспорте, до 22) Вялков объяснил тем, что «никто не хочет работать себе в убыток».
Отметим, ранее в телеграм-канале «ОмГорСовет» появилась информация, что муниципальные перевозки за два месяца показали прирост по количеству пассажиров на 300 тысяч поездок. По данным канала, частники уплатили в бюджет на 5 млн рублей налогов больше.
С 1 января в Омске установили новые цены на проезд: 25 рублей по безналичной оплате и 30 рублей наличными. Таким образом, стоимость поездки в автобусах и маршрутках сравнялась, однако перевозчики на нерегулируемых тарифах не всегда предлагают «безналичную» альтернативу. Ранее они жаловались, что новая система заставляет их работать в убыток, и в феврале отказались от предложенных дептрансом цен на провоз льготников.