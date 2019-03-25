Стали известны адреса, где в Омске установят новые мусорные контейнеры

Posted 25 марта 2019, 12:24
Published 25 марта 2019, 12:24
Modified 19 августа, 21:06
Updated 19 августа, 21:06
Начальная сумма контракта - 113,6 млн рублей. На эти средства планируют обустроить 705 площадок с двумя контейнерами на каждой и еще 137 точек, где, помимо баков, будут стоять бункеры для крупногабаритных отходов.
Подрядчик обязан установить так называемые евроконтейнеры - баки объемом 1,1 кубометра из ударопрочного полиэтилена, с крышками и на колесах. Также нужно подготовить основания для площадок (утрамбованный грунт, щебень, песок, дорожные плиты) и оградить их с трех сторон металлическими щитами.
«Качество и безопасность материалов, используемых при выполнении работ, должно соответствовать государственным стандартам, техническим регламентам, утвержденным в отношении таких материалов», - говорится в материалах закупки.
Победителя аукциона должны определить 15 апреля.
Город55 публикует список адресов, где будут установлены контейнеры. Это территории частного сектора, где раньше организованного сбора мусора не существовало.
Напомним, ранее депутат горсовета Виталий Путинцев выражал обеспокоенность, что Омск может столкнуться с дефицитом контейнеров из-за недостатка в России их производителей. В то же время администрация признавала, что из 5388 существующих площадок в городе почти половина установлена с нарушениями.