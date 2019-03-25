Стали известны адреса, где в Омске установят новые мусорные контейнеры

Напомним, ранее депутат горсовета Виталий Путинцев выражал обеспокоенность, что Омск может столкнуться с дефицитом контейнеров из-за недостатка в России их производителей. В то же время администрация признавала, что из 5388 существующих площадок в городе почти половина установлена с нарушениями.