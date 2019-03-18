«Магнит» наконец назвал тариф на мусор в Омске

Posted 18 марта 2019, 09:43
Published 18 марта 2019, 09:43
Modified 19 августа, 21:03
Updated 19 августа, 21:03
Сегодня, 18 марта, в Региональной энергетической комиссии Омской области проходят общественные слушания по установлению тарифов для населения на вывоз ТКО. Официально было озвучено: 143,46 рубля с человека – такой тариф предложил установить регоператор «Магнит» для жителей благоустроенных домов.
При этом 91% тарифа - расходы на транспортировку. По словам гендиректора «Магнита» Сергея Шевченко, эту статью пытались минимизировать, но в области катастрофическая ситуация с инфраструктурой и транспортом.
Заметим, что это не окончательная величина. Точный тариф будет утверждать РЭК после анализа представленных оператором документов о заложенных расходах. Как уточнили в ведомстве, принять тариф должны 20 марта.
Ранее оператор озвучивал, что тариф планируется установить на уровне 131 рублей. Затем появился проекта приказа РЭК, согласно расчетам которому тариф был бы равен около 140 рублей.