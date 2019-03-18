«Магнит» наконец назвал тариф на мусор в Омске

Сегодня, 18 марта, в Региональной энергетической комиссии Омской области проходят общественные слушания по установлению тарифов для населения на вывоз ТКО. Официально было озвучено: 143,46 рубля с человека – такой тариф предложил установить регоператор «Магнит» для жителей благоустроенных домов.