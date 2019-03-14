Омичу, задушившему приятеля проводом, добавили несколько лет колонии

При вынесении нового приговора суд принял во внимание то, что омич явился с повинной, полностью признал вину и раскаялся, принес потерпевшей стороне извинения, а также имеет двух несовершеннолетних детей и больных родственников. Кроме этого, на приговор повлияли удовлетворительные характеристики, поведение потерпевшего при событиях по уголовному делу, а также отсутствие отягчающих обстоятельств.