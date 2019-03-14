Омичу, задушившему приятеля проводом, добавили несколько лет колонии

Posted 14 марта 2019, 14:25
Published 14 марта 2019, 14:25
Modified 19 августа, 21:02
Updated 19 августа, 21:02
Центральный районный суд установил, что между ранее осужденным и его приятелем произошла ссора, во время которой мужчина нанес потерпевшему не менее трех ударов кулаком по голове, после чего стал душить электрическим кабелем.
По данным суда, омич не менее четырех раз сдавил шею потерпевшему, в результате чего произошло кровоизлияние. Отек гортани, мышечных тканей и сонной артерии привели к смерти.
Действия мужчины суд квалифицировал по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство», однако позже материалы дела были пересмотрены. Со статьи «Убийство» суд переквалифицировал дело на ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».
При вынесении нового приговора суд принял во внимание то, что омич явился с повинной, полностью признал вину и раскаялся, принес потерпевшей стороне извинения, а также имеет двух несовершеннолетних детей и больных родственников. Кроме этого, на приговор повлияли удовлетворительные характеристики, поведение потерпевшего при событиях по уголовному делу, а также отсутствие отягчающих обстоятельств.
Учитывая все обстоятельства, вместе с не отбытым по первому приговору сроком омича приговорили к 8 годам и 1 месяцу колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе Центрального районного суда.