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Подробности зарубежных счетов Калинина. Депутату грозит утрата доверия

Подробности зарубежных счетов Калинина. Депутату грозит утрата доверия

15 февраля 2019, 17:30
Фото: Город55
Прокуратура Омской области на основании поступившей из СКР РФ информации проверила соблюдение запретов, установленных законом для определенных категорий должностных лиц.

Так, во время предварительного расследования уголовного дела депутата Заксобрания Сергея Калинина у него обнаружили два банковских счета, открытых в банке за рубежом в 2012-2013 годах. Счета в иностранных банках нашли и у супруги депутата, которые она открывала с 2013 по 2016 года. Однако, согласно закону, лицам, находящимся на государственной должности, а также их супругам запрещено открывать и иметь счета в иностранных банках за границей.

«Должностные лица обязаны были в течение 3 месяцев закрыть счета (вклады) в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ. В случае неисполнения - обязаны досрочно прекратить свои полномочия», - пояснили в пресс-службе прокуратуры по Омской области.

Информацию передали в комиссию регионального Заксобрания для проведения соответствующей проверки.

Стоит добавить, если комиссия согласится с результатами проверки, полномочия депутата прекратятся по основанию, специально предусмотренному законом, и данные об этом должны будут направить для включения в Реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия. Город55 сообщал, что ранее он уже пополнился омскими депутатами и патологоанатомом.

Напомним, Калинин подал прошение о добровольной отставке, но в удовлетворении было отказано. Об этом попросила областная прокуратура. Его и директора «Омскгоргаза» Александра Орлова подозревают в мошенничестве. Следствие считает, что своими действиями они завышали тариф на транспортировку газа и таким образом похитили 1,4 млрд рублей. Сейчас Калинин находится в СИЗО «Матросская тишина».

#Новости#Сергей Калинин#Политика#Омск сегодня
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