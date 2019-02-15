Подробности зарубежных счетов Калинина. Депутату грозит утрата доверия

Так, во время предварительного расследования уголовного дела депутата Заксобрания Сергея Калинина у него обнаружили два банковских счета, открытых в банке за рубежом в 2012-2013 годах. Счета в иностранных банках нашли и у супруги депутата, которые она открывала с 2013 по 2016 года. Однако, согласно закону, лицам, находящимся на государственной должности, а также их супругам запрещено открывать и иметь счета в иностранных банках за границей.
«Должностные лица обязаны были в течение 3 месяцев закрыть счета (вклады) в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ. В случае неисполнения - обязаны досрочно прекратить свои полномочия», - пояснили в пресс-службе прокуратуры по Омской области.
Информацию передали в комиссию регионального Заксобрания для проведения соответствующей проверки.
Стоит добавить, если комиссия согласится с результатами проверки, полномочия депутата прекратятся по основанию, специально предусмотренному законом, и данные об этом должны будут направить для включения в Реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия. Город55 сообщал, что ранее он уже пополнился омскими депутатами и патологоанатомом.
Напомним, Калинин подал прошение о добровольной отставке, но в удовлетворении было отказано. Об этом попросила областная прокуратура. Его и директора «Омскгоргаза» Александра Орлова подозревают в мошенничестве. Следствие считает, что своими действиями они завышали тариф на транспортировку газа и таким образом похитили 1,4 млрд рублей. Сейчас Калинин находится в СИЗО «Матросская тишина».