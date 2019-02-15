Подробности зарубежных счетов Калинина. Депутату грозит утрата доверия

Так, во время предварительного расследования уголовного дела депутата Заксобрания Сергея Калинина у него обнаружили два банковских счета, открытых в банке за рубежом в 2012-2013 годах. Счета в иностранных банках нашли и у супруги депутата, которые она открывала с 2013 по 2016 года. Однако, согласно закону, лицам, находящимся на государственной должности, а также их супругам запрещено открывать и иметь счета в иностранных банках за границей.