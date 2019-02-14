Добровольной отставке депутата Калинина помешали найденные иностранные счета

Сегодня, 14 февраля, на пленарном заседании Заксобрания рассмотрели вопрос о досрочной отставке депутата Сергея Калинина, одного из бенефициаров АО «Омскгазсеть», подозреваемого в мошенничестве и находящегося в СИЗО «Матросская тишина».
Калинин сам подал прошение об отставке, однако оказалось, что накануне областная прокуратура попросила его не удовлетворять до окончания проведения проверки. В итоге депутаты решили послушать прокуроров и отложили отставку Калинина.
Стало известно, что обращение прокуратуры связано с информацией о нарушении депутатом запретов, установленных законом на использование иностранных финансовых инструментов. В частности, речь идет о предположительно незаконных иностранных счетах.
«Письмо депутата о добровольном сложении мандата поступило позже проверки, выявившей использование иностранных счетов. При этом добровольное прекращение полномочий и прекращение из-за несоблюдений требований закона - это разные понятия, в том числе в виде последствий», - пояснил Городу55 источник.
Проведение проверки совпало с расследованием уголовного дела о мошенничестве, в котором подозревают Калинина и директора «Омскгоргаза» Александра Орлова. Следствие считает, что своими действиями они завышали тариф на транспортировку газа и таким образом похитили 1,4 млрд рублей.