Губернатор Омской области Александр Бурков подвергся первой информационной атаке

12 февраля без объявления информационной войны неизвестные перешли границу конструктивных отношений и разместили на двух федеральных ресурсах статью про деятельность губернатора Александра Буркова. Статья с очевидным негативным содержанием явно имеет компрометирующую задачу. Вместе с Бурковым грязью облили членов его команды: руководителя минприроды Илью Лобова и однопартийца из Екатеринбурга Антона Швалева.
В сегменте Telegram авторство атаки приписали влиятельной в регионе политической группировке, во главе которой стоят несколько бывших генералов. Эта версия удачно ложится в контекст декабрьских отставок членов правительства. Тогда Бурков отправил в отставку пятерых ключевых членов регионального кабмина, своих заместителей. Почти все уволенные аффилированы с разными группами влияния.
Но важно понимать, что информационный вброс происходит в преддверии утверждения бюджетов для СМИ на освещение деятельности правительства. Возможно, кто-то использует контекст отставок членов правительства, умышленно формирует для Буркова ожидание предстоящего медийного конфликта. Тогда публикация компромата размещена в надежде, что в правительстве станут собирать силы, формировать пул лояльных СМИ и в конечном итоге увеличат объем финансирования прессы.
Не исключено также, что причиной медийной атаки стали прошлые обиды. Выход на федеральные СМИ, разместившие «чернуху», имеет бывший генеральный директор «12 канала» Александр Малькевич, ныне возглавляющий комиссию по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций в Общественной палате России. Услуги медиаменеджера оказались не востребованы командой Александра Буркова. Во главе областного телеканала Малькевича сменил выходец из уральских структур ВГТРК Артем Серов.
Позже благодаря Александру Малькевичу на федеральный уровень вышел скандал с увольнением с «12 канала» журналистки Тахмины Тынысовой, указывавшей, что у нее произошел конфликт с Серовым. Осенью прошлого года ситуацию разбирали в рамках конкурса «ТЭФИ-регион» в Самаре. Малькевич даже критиковал региональную власть, которая, по его мнению, «заняла страусиную позицию» и не замечала конфликта журналистки и нового руководства областного телеканала.
Возможно, появление публикаций на не самых авторитетных федеральных ресурсах является лишь демонстрацией возможностей Александра Малькевича, не желающего терять связь с Омской областью.