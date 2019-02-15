Губернатор Омской области Александр Бурков подвергся первой информационной атаке

Позже благодаря Александру Малькевичу на федеральный уровень вышел скандал с увольнением с «12 канала» журналистки Тахмины Тынысовой, указывавшей, что у нее произошел конфликт с Серовым. Осенью прошлого года ситуацию разбирали в рамках конкурса «ТЭФИ-регион» в Самаре. Малькевич даже критиковал региональную власть, которая, по его мнению, «заняла страусиную позицию» и не замечала конфликта журналистки и нового руководства областного телеканала.