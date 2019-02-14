Камеры автофиксации нарушений ПДД установят на 12 улицах Омска (список)

Ранее Город55 сообщал, что до сентября 2019 года в рамках проекта «Безопасный город» в регионе планируется установить 50 комплексов видеонаблюдения в общественных местах города. Новые камеры планируются на улицах Чокана Валиханова, Съездовская, Бульвар Победы, Партизанская, Челюскинцев, Иртышская Набережная, на проспектах Карла Маркса, Комарова и в других общественных площадках.