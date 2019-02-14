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Камеры автофиксации нарушений ПДД установят на 12 улицах Омска (список)

Камеры автофиксации нарушений ПДД установят на 12 улицах Омска (список)

14 февраля 2019, 14:35
Фото: pixabay.com
Сегодня, 14 февраля, передвижные комплексы автоматической фото- и видеофиксации появятся на улицах практически всех округов города.

Об этом предупредили в региональной Госавтоинспекции. По данным ведомства, камеры установят на улицах:

  • Кирова,
  • 22-го Декабря,
  • Волгоградская,
  • Дианова,
  • Заозерная,
  • Космический проспект,
  • 1-я Трамвайная,
  • Иртышская Набережная,
  • Богдана Хмельницкого,
  • Красный Путь,
  • Черлакский тракт,
  • Красноярский тракт.

Ранее Город55 сообщал, что до сентября 2019 года в рамках проекта «Безопасный город» в регионе планируется установить 50 комплексов видеонаблюдения в общественных местах города. Новые камеры планируются на улицах Чокана Валиханова, Съездовская, Бульвар Победы, Партизанская, Челюскинцев, Иртышская Набережная, на проспектах Карла Маркса, Комарова и в других общественных площадках.

В 2018 году в регионе было установлено 59 систем фото- и видеофиксации нарушений ПДД, в 2017 году – 62 системы. По информации ГИБДД, благодаря им снижается аварийность на дорогах.

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