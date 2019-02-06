Директор омской фирмы получил срок за продажу квартир с жильцами

Posted 6 февраля 2019, 04:36
Published 6 февраля 2019, 04:36
Modified 19 августа, 21:08
Updated 19 августа, 21:08
В суде установлено, что предприниматель создал 24 номинальных фирмы, оформленных на подставных лиц, для перепродажи между ними ранее купленных им объектов недвижимости с целью получения НДС по фиктивным сделкам. При этом стоимость недвижимости многократно завышалась для увеличения суммы налога к возмещению.
В числе объектов недвижимости были обнаружены 12 неприватизированных квартир, которые перепродавались, несмотря на прописанных в них граждан.
В общей сложности директору фирмы было предъявлено 33 эпизода незаконной деятельности. Суд арестовал его имущество в счет возмещения ущерба потерпевшим, а также назначил штраф в размере 1 млн рублей, сообщает пресс-служба СУ УМВД России по Омской области.