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Posted 6 февраля 2019, 04:36

Published 6 февраля 2019, 04:36

Modified 19 августа, 21:08

Updated 19 августа, 21:08

Директор омской фирмы получил срок за продажу квартир с жильцами

Директор омской фирмы получил срок за продажу квартир с жильцами

6 февраля 2019, 04:36
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Омск сегодня
Центральный районный суд города Омска приговорил директора юридической фирмы к 6 годам и 7 месяцам лишения свободы за серию фиктивных сделок с недвижимостью и незаконное получение налоговых выплат.

В суде установлено, что предприниматель создал 24 номинальных фирмы, оформленных на подставных лиц, для перепродажи между ними ранее купленных им объектов недвижимости с целью получения НДС по фиктивным сделкам. При этом стоимость недвижимости многократно завышалась для увеличения суммы налога к возмещению.

В числе объектов недвижимости были обнаружены 12 неприватизированных квартир, которые перепродавались, несмотря на прописанных в них граждан.

В общей сложности директору фирмы было предъявлено 33 эпизода незаконной деятельности. Суд арестовал его имущество в счет возмещения ущерба потерпевшим, а также назначил штраф в размере 1 млн рублей, сообщает пресс-служба СУ УМВД России по Омской области.

#Омск сегодня#Общество#Недвижимость#Мошенничество
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