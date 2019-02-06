Директор омской фирмы получил срок за продажу квартир с жильцами

В суде установлено, что предприниматель создал 24 номинальных фирмы, оформленных на подставных лиц, для перепродажи между ними ранее купленных им объектов недвижимости с целью получения НДС по фиктивным сделкам. При этом стоимость недвижимости многократно завышалась для увеличения суммы налога к возмещению.