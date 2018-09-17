Профессор экономики ОмГУ пишет 300 песен об Омске

В частности, написаны песни, которые посвящены не только культурным учреждениям Омска, таким как Музыкальный театр, Цирк, Музей Врубеля, Концертный зал, но и районам города — Нефтяникам, Порт-Артуру, Амурскому поселку, Московке. Среди произведений есть песни о мостах, метро, Птичьей гавани, выставке «Флора» и ОмГУ.
Лариса Родина написала ряд романтических песен, посвященных любимому городу: «Твои глаза мне об Омске напомнили», «Еду я в Омск из Парижа», «Омск как любимый мужчина».
Отмечается, что профессор пишет песни на уже знакомые мелодии, и это одно из ее многочисленных хобби, среди которых также карвинг на арбузах и психологическая реабилитация онкобольных.
Напомним, ранее редакция ИА «Город55» публиковала развернутое интервью с Ларисой Родиной.
Источник: ИА «Город55»