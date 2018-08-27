Компанейщиков и Малькевич оказались втянуты в уголовное дело экс-ректора ОмГПУ

«Проект планировался масштабный, межвузовский. Курировал его вице-губернатор Владимир Компанейщиков, в областном правительстве регулярно проходили совещания. Были выбраны помещения, мне докладывали, что ремонт завершается, закупается оборудование. Что на «12 канале» обучаются студенты для работы в вузовской студии. Сам разговаривал с Александром Малькевичем, он тогда возглавлял канал, о подготовке студентов. Проректор Надежда Чекалева доложила, что студия практически функционирует, готовятся первые сюжеты. О том, что в действительности она не работает, я узнал, когда пришла проверка ревизора», - рассказал в суде Волох.