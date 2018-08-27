Компанейщиков и Малькевич оказались втянуты в уголовное дело экс-ректора ОмГПУ

На заседании в Центральном районном суде экс-ректор ОмГПУ Олег Волох, обвиняемый в хищении 4 млн рублей, ответил на вопросы по одному из эпизодов вменяемого преступления, потянувшего за собой остальные - по созданию студии молодежного телевидения, финансируемой федеральным Минобрнауки.
«Проект планировался масштабный, межвузовский. Курировал его вице-губернатор Владимир Компанейщиков, в областном правительстве регулярно проходили совещания. Были выбраны помещения, мне докладывали, что ремонт завершается, закупается оборудование. Что на «12 канале» обучаются студенты для работы в вузовской студии. Сам разговаривал с Александром Малькевичем, он тогда возглавлял канал, о подготовке студентов. Проректор Надежда Чекалева доложила, что студия практически функционирует, готовятся первые сюжеты. О том, что в действительности она не работает, я узнал, когда пришла проверка ревизора», - рассказал в суде Волох.
По словам экс-ректора, он всеми способами содействовал проверке. По словам одного из свидетелей, приказал за собственный счет подчиненного срочно подготовить дизайн-проект студии. Гособвинителю Волох заявил, что не давал таких указаний.
Добавим, в региональном правительстве сообщали, что 22 марта 2016 года состоялось торжественное открытие межвузовского ТВ-центра с многообещающим названием «Первое областное студенческое телевидение». Среди прочих на открытии были Волох и Малькевич. «Теперь для плодотворной работы у ТВ-центра есть все необходимое: камера, помещение, световое и звуковое оборудование, а главное желание. <...> Совсем скоро работы «Первого областного студенческого телевидения» станут доступны для просмотра», - рассказывали в пресс-службе облправительства.
Между тем именно со студенческой студии началось уголовное расследование в отношении экс-ректора. В региональной прокуратуре сообщали, что дело возбуждено по материалам проверки, проведенной региональными ФСБ и Росфиннадзором. По данным следствия, в 2015 году Волох подписал документы по приему и оплате якобы выполненных работ. «Подозреваемый растратил перечисленные в счет оплаты работ 790 тыс. рублей, причинив федеральному бюджету ущерб в крупном размере», - комментировали в ведомстве.
Сейчас итоговое обвинение по ч. 3 ст. 160 УК РФ включает 15 эпизодов. Помимо оформления ТВ-студии, по версии следствия, фиктивные контракты касались организации и проведения спартакиады студенческих объединений, праздников «День знаний», «Дебют первокурсника», «День рождения университета», «Мисс ОмГПУ», программ «Куратор», «Стирая границы», поездки танцевального коллектива вуза в Казахстан. «Фактически указанные мероприятия либо не проводились вовсе, либо проводились своими силами, либо с минимальными финансовыми затратами», - пришли к выводу следователи.
Общий ущерб федеральному бюджету составил 4 млн руб. После возбуждения уголовного дела Волоха уволили. Свою вину он до сих пор не признал.
Источник: ИА «Город55»