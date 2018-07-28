Антон Сорокин – тролль Колчака: политически неудобный заголовок

- «В борьбе обретешь ты право свое» - лозунг хорош, но слишком устарел, партия в борьбе обрела свое право, бороться больше нечего, власть можно удержать не борьбой после победы, а власть закрепляется умом. Царская власть погибла оттого, что что ума не было, а замену лозунга «В уме обретешь ты право свое» я считаю своевременной, а если вы меня за это накажите, я скажу: социал-революционеры не желают в уме обретать право свое, а хотят без ума вечно бороться и в борьбе обретать свое право даже тогда, когда не с кем бороться. Я человек умный, боритесь со мной. Или вы люди ума, тогда с умным вам нечего бороться.