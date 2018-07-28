Антон Сорокин – тролль Колчака: политически неудобный заголовок

Материал из серии, посвященной 100-летию Белой столицы
ИА «Город55» продолжает выборочно публиковать рассказы писателя с сохранением авторской орфографии и пунктуации. Зарабатывая на жизнь заурядными должностями вроде счетовода в управлении Омской железной дороги и регистратора в пригородной больнице, успев попробовать на вкус иконопись, торговлю кожей и солью, Сорокин в конце концов пристрастился к перу и сатире и стал по-своему известной личностью. В его творчество, сосредоточенное вокруг власти золота над людьми, оказались втянуты первые лица белого движения, в том числе и главный герой исторической вехи Александр Колчак: одно из известнейших произведений Сорокина – «33 скандала Колчаку».
«То, что вы прочитаете, настолько необычайно и должно вызвать сомнения,
- пишет Сорокин во вступительном слове к книге. – Ну и фантазер, ну и враль, не хуже Мюнхгаузена, хотя свидетелями моих скандалов были тысячи людей, хотя у меня каждый скандал подтверждается документами, несмотря на это, утверждать, что это действительно было так, я не намерен. Кто не желает верить – не надо».
О себе автор по большей части пишет в третьем лице. По его словам, выступая со скандалами, он знал, что рискует жизнью. Где-то ему приходилось прибегать к дипломатическим приемам, а где-то – к обману, к «некрасивым поступкам».
«Антон Сорокин – шут, Антон Сорокин – маниак, это броня Антона Сорокина, под этими защитными масками Антон Сорокин сумел так дискредитировать власть Колчака, что учесть последствия скандалов совершенно не представляется возможным», - говорит сам о себе Антон Сорокин.
ПЕРВЫЕ ПРОБЫ ПОЛИТИЧЕСКОГО СКАНДАЛА
В 1918 году социал-революционеры начали выпуск газеты «Дело», редактор Дербер (потом министр), в наборной работал Всеволод Иванов. Сделал набор первого номера, стереотип еще не отлит, в начале газеты лозунг «В борьбе обретешь ты право свое». Антон Сорокин сказал два слова Всеволоду Иванову и слово БОРЬБА незаметно было заменено и получилось «В уме обретешь ты право свое». Ничего не заметили, номер вышел.
Антона Сорокина вытребовали в редакцию.
- Эту пакость вы сделали, - ткнул пальцем в газету Дербер, - и завизжал: эту пакость вы сделали?
- Нет, эту пакость сделали вы, Дербер.
- Как я?
- Газета редактора Дербера, я не редактор.
- Я говорю о лозунге «В уме обретешь ты право свое».
- О да, это я сделал.
- Для чего вы это сделали? Мы это не отставим без наказания.
- Я скажу, если вы ответите: скажите, машина, на которой печаталась тогда газета «Дело», сколько стоит партии?
- Это не ваше дело.
- И я знаю, дело ваше. Вы за старую машину заплатили Познеру девять тысяч, цена разбитой машине не более трех тысяч, ясно, что даже в таком маленьком деле, и то ума не было, не будем говорить о больших делах, в общегосударственных размерах.
- Это к делу не относится. Мы просим дать объяснение вашего хулиганского поступка.
- «В борьбе обретешь ты право свое» - лозунг хорош, но слишком устарел, партия в борьбе обрела свое право, бороться больше нечего, власть можно удержать не борьбой после победы, а власть закрепляется умом. Царская власть погибла оттого, что что ума не было, а замену лозунга «В уме обретешь ты право свое» я считаю своевременной, а если вы меня за это накажите, я скажу: социал-революционеры не желают в уме обретать право свое, а хотят без ума вечно бороться и в борьбе обретать свое право даже тогда, когда не с кем бороться. Я человек умный, боритесь со мной. Или вы люди ума, тогда с умным вам нечего бороться.
Пожали плечами и ушел маленький Дербер и четыре его помощника, а сидящие улыбались. В двери выглянула улыбающаяся луна Всеволода Иванова.
Источник: ИА «Город55»