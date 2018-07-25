Белоомские рубли: как на фабрике бывшего контрабандиста напечатали 16 млрд

Серебряков, армянин по происхождению, сколотивший, как говорят, свой капитал тем, что занимался контрабандой, в 1897 году выкупил фабрику. Управляющим и затем владельцем стал Серебряков-младший. За ближайшие 5-7 лет он стал одним из крупнейших производителей табака в России и самым крупным в Сибири. А для большей прибыли нужны были бОльшие площади. Купили землю на соседней Варламовской улице (ныне Декабристов), и в 1901 году построили новое здание фабрики, не забывая придерживаться архитектурных тенденций эпохи – узорной кирпичной кладки, арок Монье. По ходу осмотра видно, что не все эти детали сохранились. К тому же некоторые арки заложили, а вместо них в стенах прорубили квадратные проемы уже явно после революции.