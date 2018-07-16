Калинин заявил, что готов отдать заграничную недвижимость России

На заседание, как и прежде, пришла супруга депутата Екатерина Талызина. Она была в компании двух близких семьи. Сам же Калинин «присутствовал» по видеосвязи из СИЗО.
Как указал в апелляционной жалобе адвокат депутата Андрей Хабаров, «нужны конкретные обстоятельства, почему содержание под стражей надо продлить. В решении суда нет таковых фактических данных». Кроме того, по версии защиты, у следствия нет фактических данных о причинении ущерба, нет доказательств, что именно Калинин получал деньги. Напротив, у депутата изъят загранпаспорт, а также покинуть страну не позволяет состояние здоровья.
В судебном заседании коллегу сменил другой адвокат - Андрей Мотовилов. Он дополнил жалобу новыми письменными доказательствами.
«Я хочу приобщить документы о состоянии здоровья подзащитного, которые мы физически не могли получить ранее. В них врачи подтверждают, что оно неудовлетворительное. Также сегодня получили ответ от авиакомпании, где, по версии следствия, Калинин бронировал самолёт. Ответ состоит в том, что Калинин в данной компании никогда ничего не заказывал», - рассказал адвокат.
Сам Калинин добавил: «Несмотря на то, что в СИЗО есть лекарства и внимание врачей, условия не позволяют восстановить здоровье».
«Из 309 потерпевших допрошен только один. Причём он даже не знает размера ущерба. Вывод следствия о том, что ущерб составил 1,4 млрд рублей, - предположение, - подчеркнул Мотовилов. – Десять лет всех все устраивало в поставке газа. Причём все устраивало и регулятора. Обоих - сначала ФАС, а потом РЭК, когда регулятор сменился».
Сторона обвинения тем временем хранила молчание, ничего не добавляя к ранее озвученные доводам.
Адвокат поставил ей в пику тот факт, что вопрос продления заключения под стражей ставил не омский следователь, а новосибирец Алексей Шевчук, подчинённый центральному аппарату СКР, специально приехавший в Омск.
«Данное ходатайство ни один из омских судов рассматривать не мог. Полагаю имеет место нарушение подсудности», - сделал вывод Мотовилов, зачитав выдержки из решений Верховного Суда.
Получив право выступить, Калинин взял в руки заранее приготовленную речь: «В четвёртый раз хочу заявить о невиновности и об отсутствии самого события, попавшего под внимание следователей. Устанавливать тариф - право регулятора. Сам заинтересован в расследовании дела, потому что речь идёт о моем честном имени. Скрываться не собираюсь, не скрылся же все 14 месяцев, что шло следствие. За это время я многократно выезжал за границу и возвращался», - вновь заявил Калинин.
Но тут вмешалась судья Татьяна Винклер: «Если неинтересно, можете выйти», - обратилась она к Талызиной. Та переговаривалась со знакомыми.
После Калинин продолжил: «Я и есть тот самый предпринимать, которого должно было защитить следствие. Я не прошу о поблажках, а прошу о соблюдении закона. Недвижимость за границей, которую указывает следствие, приносит только убытки. Я 15 лет собираюсь избавиться от нее, готов предоставить в собственность РФ. Прошу заменить меру пресечения на домашний арест или залог».
Прокурор, взяв слово, заявила, что решение районного суда отвечает требованиям закона: «Основания для содержания под стражей не отпали. У дела особая сложность в виду объёма и давности событий».
В результате судья, проведя в совещательной комнате не более пяти минут, объявила, что решение Первомайского суда остаётся в силе.
Напомним, у Сергея Калинина есть все условия для проживания за границей. В собственности у депутата находится недвижимость в Германии и Турции. Его как руководителя «Омскгазстроя» подозревают в сговоре с главой «Омскгазсети» Александром Орловым, находящимся под домашним арестом по состоянию здоровья. По версии следствия, вместе они ввели в заблуждение госорганы и завысили тарифы для потребителей «Омскгазсети», включив затраты на транспортировку газа по собственным сетям. Похищенные деньги не пошли на нужды компании, где они сейчас – неизвестно. Уголовное дело возбуждено по 159 статье УК РФ о мошенничестве.
Источник: ИА «Город55»