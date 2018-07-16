Калинин заявил, что готов отдать заграничную недвижимость России

Напомним, у Сергея Калинина есть все условия для проживания за границей. В собственности у депутата находится недвижимость в Германии и Турции. Его как руководителя «Омскгазстроя» подозревают в сговоре с главой «Омскгазсети» Александром Орловым, находящимся под домашним арестом по состоянию здоровья. По версии следствия, вместе они ввели в заблуждение госорганы и завысили тарифы для потребителей «Омскгазсети», включив затраты на транспортировку газа по собственным сетям. Похищенные деньги не пошли на нужды компании, где они сейчас – неизвестно. Уголовное дело возбуждено по 159 статье УК РФ о мошенничестве.