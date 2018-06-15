Суд отправил депутата Калинина под арест

Доводами следователей, почему депутата надо взять под стражу, стали продажа Калининым одного из его домов, автомобиля, доли в «Омскгазстрое», а также обналичивание на протяжении последних четырех лет 1 млрд рублей. Также в ходатайстве указывался авиабилет, по которому Калинин мог покинуть страну, улетев на Вирджинские острова. В «Акции» на запрос адвоката ответили, что такой перелет не планировался. Помимо этого, Калинин планировал поездку в Италию: в мае забронировал на себя и супругу билеты Омск – Москва и Москва – Рим. Есть и обратные билеты по тому же маршруту. По словам адвоката, сентябрьская поездка должна была стать подарком на день рождения супруги.