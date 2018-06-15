Суд отправил депутата Калинина под арест

Сегодня, 15 июня, Куйбышевский районный суд рассмотрел ходатайство следственного комитета о том, чтобы заключить под стражу депутата омского Заксобрания, гендиректора холдинговой компании «Акция» и руководителя «Омскгазстроя» Сергея Калинина. Его подозревают в сговоре с главой «Омскгазсети» Александром Орловым, арестованным буквально на прошлой неделе.
По версии следствия, вместе они ввели в заблуждение госорганы и завысили тарифы для потребителей «Омскгазсети», включив затраты на транспортировку газа по собственным сетям. Похищенные деньги не пошли на нужды компании, где они сейчас – неизвестно. Уголовное дело возбуждено по 159 статье УК РФ о мошенничестве.
Заседание длилось 4,5 часа при полном зале прессы. Поддержать депутата пришли его знакомые и жена. Она не стеснялась камер, но хранила молчание. Супруг улыбался ей, когда его вели по проходу под конвоем. Однако, оказавшись в камере в зале суда, на лице политика появилось волнение, которое чувствовалось и в речи.
Говоря о том, почему Калинина нельзя помещать под арест, адвокат Андрей Хабаров заявил, что у депутата на иждивении двое маленьких детей, на его счету не одна награда и благодарность. К делу приобщили обращения в пользу Калинина, подписанные десятками организаций, перечисление которых заняло около получаса.
Кроме того, заключение под арест негативно скажется на его и без того слабом здоровье. В изоляторе временного содержания он оказался сразу после больницы, куда попал по скорой. Хабаров перечислил ряд болезней, в ближайшие 3-6 месяцев он должен получать лечение. По просьбе Калинина судья Сергей Мурастов разрешил ему говорить сидя.
Доводами следователей, почему депутата надо взять под стражу, стали продажа Калининым одного из его домов, автомобиля, доли в «Омскгазстрое», а также обналичивание на протяжении последних четырех лет 1 млрд рублей. Также в ходатайстве указывался авиабилет, по которому Калинин мог покинуть страну, улетев на Вирджинские острова. В «Акции» на запрос адвоката ответили, что такой перелет не планировался. Помимо этого, Калинин планировал поездку в Италию: в мае забронировал на себя и супругу билеты Омск – Москва и Москва – Рим. Есть и обратные билеты по тому же маршруту. По словам адвоката, сентябрьская поездка должна была стать подарком на день рождения супруги.
«Мы полагаем, что Калинин может скрыться. Он предпринял меры для возможного выезда из РФ, имеет условия для проживания за границей (недвижимость в Турции и Германии). Находясь на свободе, он может препятствовать предварительному следствию. Работники компаний аффилированы, сам он обладает обширными связями, пользуется авторитетом. Что видно по тому, как быстро были собраны многочисленные положительные характеристики», – выступил следователь.
Что касается здоровья, согласно заключению врачей, опрошенных следствием, Калинина выписали на амбулаторное лечение с диагнозом, который не входит в перечень тяжелых заболеваний, препятствующих заключению под стражу.
Тогда сам Калинин обратился к следователю с вопросом, есть ли примеры, когда при подобных обстоятельствах подследственные сбегали от органов. Ответ оказался не в пользу депутата.
«Скорая не сможет приехать в СИЗО за двадцать минут при инсульте, который возможен при таких диагнозах. Вы берете на себя такой риск?» – выступил Хабаров и попросил отложить заседание, чтобы подробнее выяснить мнение врачей. Прокурор Дмитрий Казанник его не поддержал.
Одним из главных тезисов защиты стало то, что в материалах Калинин «в принципе не упоминается как подозреваемый или лицо, причастное к преступлению». Тем временем, пока Хабаров опровергал доводы следователей о продаже имущества и обналички, Калинин схватился за сердце. Супруга хотела передать ему таблетки, но приставы запретили и ушли за местной аптечкой. Судья даже на минуту прервал адвоката, спросив у Калинина, все ли с ним в порядке. Все обошлось, когда принесли лекарство.
«Где тот великий авторитет, который окажет влияние на следствие?» – задал риторический вопрос Хабаров, указывая на неровно сидящего на скамье депутата.
Взяв слово, Калинин заявил о политической ангажированности следствия, намерении развалить предприятие, а также пояснил, что предприятия не связаны, поэтому и была назначена стоимость на транспортировку газа. «Зачем мне с Орловым договариваться, если моя задача сдавать в аренду. Просто создано еще одно предприятие («Омскгазстрой»), небольшое, с налогами», – рассказал Калинин.
Следом он заявил: «Действительно, депутат Голушко собирался стать губернатором. Со мной он это не согласовывал. Я считаю, что именно это явилось тем катализатором, что возбудило это уголовное дело. Доказывать не буду, но я это знаю. <... > Я полностью отрицаю виновность в несуществующем преступлении. Если кто-то пытается сфабриковать дело, время рассудит. Прошу прощения у жены, у коллектива», – завершил выступление Калинин надрывным голосом. Слезы выступили и у супруги.
Со стороны прокуратуры Дмитрий Казанник поддержал ходатайство органов предварительного следствия: «Согласно документам, угрозы жизни нет точно. Считаю обоснованным вывод, что Калинин, используя возможности, которыми обладает, может оказать влияние на свидетелей. С учетом обстоятельств есть основания полагать, что может скрыться».
В перерыве, пока судья находился в совещательной комнате, Калинин смог побыть с супругой. Как бывало на торжественных мероприятиях, только теперь в переходах суда, они стояли обнявшись. Жена заботливо угощала его шоколадом.
Вернувшись в зал заседания, политик встал рядом супругой, то обнимая ее, то держа за руку, и улыбался, позируя фотографам. Когда же Мурастов дошел до сути решения, улыбка дрогнула, выражение его лица стало меняться.
Суд решил отправить депутата в СИЗО до 15 июля, как и просило следствие. Калинин поцеловал супругу и молча подошел к приставам, чтобы те надели на него наручники, а жена все-таки не сдержалась и заплакала.
Источник: ИА «Город55»