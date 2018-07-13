Разделяй и властвуй: в Омске расщепили протест против пенсионной реформы

Сегодня, 13 июля, в стан протестующих добавился омский маршрутчик Вадим Остапов, в народе известный как «Омский Мимино. Он поучаствует в митинге в воскресенье, 15 августа. В омской мэрии ИА «Город55» подтвердили, что акция согласована. Мероприятие пройдет в 12:00 у памятника на остановке общественного транспорта «Жемчужина». Как пояснил в разговоре с ИА «Город55» сам «Мимино», на митинг придет и его друзья, поэтому мэрия на акции не ожидает более 10 человек.