Разделяй и властвуй: в Омске расщепили протест против пенсионной реформы

Все больше оппозиционных сил пытается получить бонусы на протестных настроениях общества, вызванных законопроектом о повышении пенсионного возраста. Однако, то ли оппозиция не стремится выступить единым фронтом, то ли кто-то умышлено дробит этот протест. В результате, в Омске предстоит сразу несколько мероприятий по теме, но все они, вероятно, не будут массовыми.
Сегодня, 13 июля, в стан протестующих добавился омский маршрутчик Вадим Остапов, в народе известный как «Омский Мимино. Он поучаствует в митинге в воскресенье, 15 августа. В омской мэрии ИА «Город55» подтвердили, что акция согласована. Мероприятие пройдет в 12:00 у памятника на остановке общественного транспорта «Жемчужина». Как пояснил в разговоре с ИА «Город55» сам «Мимино», на митинг придет и его друзья, поэтому мэрия на акции не ожидает более 10 человек.
«Понятно когда митинги организуют партии. На это у них есть возможности и средства. Другое дело когда разрешение на митинг добивается один неравнодушный. Состоится митинг против антинародной пенсионной реформы. Поддержите протест против людоедских реформ, против воровской власти», - сообщил Остапов.
Не остались в стороне и коммунисты Советского округа. Ученики Ленина проводят свой пикет сегодня, 13 июля, напротив ДК им. Малунцева. Мероприятие пройдет 17:00 до 19:00 часов. В красной палатке, как говорят организаторы, будет организован сбор подписей под протестной петицией.
Еще один митинг состоится у СКК им. Блинова в среду, 18 июля. Его организаторы из Федерации омских профсоюзов ожидают на акции не менее 1,5 тыс. омичей. Мероприятие запланировано с 18:00 до 19:00. Вместе с профсоюзами скажут свое «нет» пенсионной реформе и представители регионального отделения «Справедливой России».
Напомним, 1 июля в Омске прошел самый массовый в стране митинг против пенсионной реформы. 4,5 тыс. человек вышли на улицу, чтобы высказать свое мнение о новой идее российского правительства. Организаторами акции выступили общественник Игорь Басов и координатор регионального отделения партии «Яблоко» Татьяна Нагибина.
Сплотиться с «нагибинцами» в тот день попытались «навальновцы». Однако представителей штаба оппозиционера Басов с другими организаторами митинга со сцены вытолкал. Ранее сторонники Навального пытались устроить собственное шествие, однако мэрия им отказала. Тогда сторонники блогера заявили о том, что хотят присоединиться к акции Басова и Нагибиной. Мэрия, в свою очередь, перенесла митинг с Театральной площади, где он изначально планировался, на площадь перед СКК им. Блинова.
Источник: ИА «Город55»