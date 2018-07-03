Казанник: дело Калинина передали на расследование в центральный аппарат СКР

Сайт «Новый Омск» аффиллирован с Сергеем Калининым и его партнером, депутатом Госдумы Андреем Голушко. В день ареста Калинин заявил, что уголовное дело появилось в связи с желанием Голушко баллотироваться в губернаторы Омской области. В тот же день сам Голушко рассказал, что арест Калинина связан с желанием влиятельной «группировки Камерцеля» завладеть активами Горгаза.