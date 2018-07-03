Казанник: дело Калинина передали на расследование в центральный аппарат СКР

«29 июня уголовное дело Сергея Калинина было передано на расследование в главное управление Следственного Комитета России», - рассказал ИА «Город55» прокурор Дмитрий Казанник. Куда было далее распределено дело Калинина, Казанник не уточнил, но отметил, что 5-е управление СКР входит в структуру центрального аппарата СКР.
Первым о передаче дела Калинина сообщил «Новый Омск» со ссылкой на собственный источник.
Дело якобы изъято из-за «необъективности расследования и вторжения в него больше дозволенной законом меры со стороны областной прокуратуры. Имеются все основания полагать, что расследование ведется в интересах одной из финансовых группировок Омского региона с признаками рейдерского захвата», - приводятся слова источника.
Ранее ИА «Город55» сообщало о замене следователя в деле Калинина.
В СК РФ по Омской области и в 5-м СУ СК РФ ИА «Город55» отказались комментировать появившуюся в СМИ информацию. Адвокат Сергея Калинина Андрей Хабаров на момент публикации был недоступен.
Сергей Калинин с 15 июля находится в СИЗО. Его подозревают в хищении денег при повышении тарифов «Омскгазсети».
Сайт «Новый Омск» аффиллирован с Сергеем Калининым и его партнером, депутатом Госдумы Андреем Голушко. В день ареста Калинин заявил, что уголовное дело появилось в связи с желанием Голушко баллотироваться в губернаторы Омской области. В тот же день сам Голушко рассказал, что арест Калинина связан с желанием влиятельной «группировки Камерцеля» завладеть активами Горгаза.
Источник: ИА «Город55»