Неоднозначный Ровейн: поднял район с ноля. И бросил.

По его мнению, Ровейну все это удалось благодаря связям, которые тот наработал в налоговой службе. «Это несмотря на его недостатки, всем известные, – питье, несоразмерное должности. Все равно за два года в качестве главы он успел больше, чем его последователи. А в общем-то больше, и чем предшественники. Но с прошлыми главами сложнее сравнивать, время было гораздо более тяжелое. А если сравнивать с Леонидом Матиенко (выигравшим выборы главы в 2013 году после добровольной отставки Ровейна и снятым с должности в 2017-м. - Прим. ред.), то это вообще на раз. Матиенко, в пользу которого в свое время сняли Ровейна, не сделал для района ничего. Мендубаев (Амангельды, действующий глава Кормиловского района) только год в должности, может, у него тоже получится», - рассуждал Пимонов.