Неоднозначный Ровейн: поднял район с ноля. И бросил.

Сегодня, 20 июня, Омский областной суд рассмотрит апелляцию экс-главы Кормиловского района и бывшего сотрудника налоговой службы 61-летнего Иосифа Ровейна. Он просит выпустить его из СИЗО, куда его заключили по подозрению в убийстве 36-летней супруги, ради которой он оставил первую жену.
По версии следователей, чета поругалась из-за предстоящего развода. Ровейн выхватил из рук жены нож и нанес три смертельных удара. Экс-чиновник признался, что, увидев мертвую супругу, поначалу хотел выпрыгнуть из окна, но потом решил явиться с повинной.
Как жил до рокового убийства подозреваемый и как развивались его отношения с женой, можно прочитать в ранее опубликованном материале ИА «Город55». На этот раз мы собрали мнения из его окружения. О том, каким его видели и чем он запомнился. При этом совсем не касаться трагических событий могли не все.
«Ничего плохого сказать не могу про него, это абсолютно точно. Мы нормально три года отработали. Он главой, я его замом. Для меня полной неожиданностью явился его поступок этот, - осторожно заметила председатель райсовета Кормиловского района Светлана Энверова. - Больше ничего не могу сказать. Не хотела бы говорить ни хорошего, ни плохого».
Ожидалось, что больше сможет вспомнить депутат райсовета, а некогда одна из ближайших соратников Наталья Малярова, но это оказалось для нее слишком тяжело. «Не готова комментировать. Не могу ничего плохого сказать, и в то же время все это так страшно. Знаю человека с хорошей стороны, но знала 2,5 года, не больше. Все это очень тяжело.
Просто считаю, что какая-то трагедия произошла с человеком», коротко высказалась депутат райсовета Наталья Малярова.
Бывший редактор газеты «Кормиловский вестник» Михаил Пимонов был знаком с Ровейном по роду деятельности. «Он был нормальным крепким хозяйственником. Двух основных инвесторов завел – «Руском-Агро» и «Добродея». Сейчас они остаются основными предприятиями района. Ровейн построил школу. Это гордость не только района, она без конца входит в топ школ России», - заметил журналист.
По его мнению, Ровейну все это удалось благодаря связям, которые тот наработал в налоговой службе. «Это несмотря на его недостатки, всем известные, – питье, несоразмерное должности. Все равно за два года в качестве главы он успел больше, чем его последователи. А в общем-то больше, и чем предшественники. Но с прошлыми главами сложнее сравнивать, время было гораздо более тяжелое. А если сравнивать с Леонидом Матиенко (выигравшим выборы главы в 2013 году после добровольной отставки Ровейна и снятым с должности в 2017-м. - Прим. ред.), то это вообще на раз. Матиенко, в пользу которого в свое время сняли Ровейна, не сделал для района ничего. Мендубаев (Амангельды, действующий глава Кормиловского района) только год в должности, может, у него тоже получится», - рассуждал Пимонов.
Директор той самой школы № 1 Лариса Русакова тесно работала с Ровейном около года, как раз во время строительства нового здания единственной школы Кормиловки, ввода в эксплуатацию и переезда из старого, аварийного. «Это был человек очень энергичный. Перед тем как стать главой, он давал предвыборное обещание, что сделает все возможное, чтобы школа была. И действовал в этом направлении, он товарищ довольно целеустремленный.
Стоял вопрос, будет ли вообще школа. Ровейн заявил, если новое не построят, то в старое, аварийное здание 1 сентября он никого не пустит, закроет и все.
День и ночь школой занимались. Конечно, проблем было много, но Ровейн их решал. Не только на уровне района, но и области. Добивался встреч, денег. Поэтому по части возведения школы только положительно могу его охарактеризовать», - поделилась Лариса Русакова.
Педагог отметила, что это даже заслуга не одного Ровейна, а всей администрации, команды. «Он пришел с уже сформированной командой, это его отличало. Она была грамотная, работоспособная. Не зависело все от одного главы. Но и борьба политическая при нем тоже была. Ушел же потому, что депутаты поставили «двоечку» (по итогам работы Ровейна). О его «пристрастиях» слухи ходили, местность-то сельская. Но при мне он в таком виде не появлялся», - добавила Русакова.
Больше других его знал и не постеснялся рассказать ветеран труда Иван Шеерман, бывший при Ровейне главой исполкома «Единой России». «У меня к нему совсем неоднозначное отношение. С одной стороны, он очень хороший организатор. Это проявилось, еще когда он работал в колхозе, потом в налоговой и потом уже в качестве главы. Он же смог сделать то, чего не смог ни один глава до него. Во-первых, строительство школы. Бытует мнение, что, мол, деньги дали и поэтому построили. Но почему-то никто до него не смог взять эти деньги. Второе: при Ровейне в район вошел «Руском-Агро», крупнейшая фирма. Для этого были проложены коммуникации, решены вопросы с электроснабжением. Также комбинат хлебопродуктов, который до Ровейна стоял могилой. Сейчас это макаронная фабрика. Пришел предприниматель, и Ровейн смог убедить его», - перечислил Шеерман.
Казалось бы, это все давало Ровейну успешно работать весь срок, но, по мнению старожила, тот не смог справиться, договориться с депутатами райсовета. «Они согнули, подмяли его под себя, и все это привело к тому, что он начал пить, просто запоями. Конечно, это халатность, огромный минус. Помимо того, что себя загубил на этой должности, загубил и весь тот коллектив, который был для него создан. Это были профессионалы, намного сильнее, чем сейчас в администрации. Он всех этих людей кинул, разменял за рюмку водки. Извините за слово, но сволочь.
С одной стороны, все было положительно, а с другой – был весь задел, чтобы успешно работать в районе, а он подвел этих людей, себя подвел, весь район сдал.
Он не смог проявить волю, найти убедительные слова в отношении депутатского корпуса. Хотя ему говорили варианты, как работать с депутатами. Нравятся ли они тебе или нет – неважно, это тоже выборные люди, и с ними надо находить общий язык во имя района», - жестко высказался ветеран.
Он также рассказал, что после отставки Ровейна еще несколько раз сталкивался в ним в районе. Тот одно время работал агрономом, в другое – в том же «Руском-Агро». Последнее, чем занимался бывший глава района, успешный налоговик, как делился с Шеерманом сам Ровейн, - таксовал в Омске.
Источник: ИА «Город55»