Экс-глава Кормиловского района Ровейн показал, как убивал супругу. Видео

Напомним, убийство произошло 31 мая. Светлана пришла к мужу обсудить условия развода. В ходе беседы между супругами произошла ссора – Ровейн выхватил из рук жены нож и зарезал женщину, нанеся ей три удара.
На следственном эксперименте Ровейн признался, что, увидев мертвую супругу, поначалу хотел выпрыгнуть из окна, но потом передумал, помыл руки и явился с повинной в правоохранительные органы.
Как жил до рокового убийства подозреваемый и как развивались его отношения с женой можно прочитать в ранее опубликованном материале ИА «Город55». А сейчас мужчине грозит срок до 15 лет лишения свободы.
Источник: ИА «Город55»