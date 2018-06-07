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Экс-глава Кормиловского района Ровейн показал, как убивал супругу. Видео

Экс-глава Кормиловского района Ровейн показал, как убивал супругу. Видео

7 июня 2018, 08:38
Фото: скриншот с видео youtube.com/ГТРК Иртыш
В Омске обнародовали видео следственного эксперимента, на котором экс-глава Кормиловского района и бывший сотрудник налоговой службы, 61-летний Иосиф Ровейн рассказывает, как убивал свою 36-летнюю супругу.

Напомним, убийство произошло 31 мая. Светлана пришла к мужу обсудить условия развода. В ходе беседы между супругами произошла ссора – Ровейн выхватил из рук жены нож и зарезал женщину, нанеся ей три удара.

На следственном эксперименте Ровейн признался, что, увидев мертвую супругу, поначалу хотел выпрыгнуть из окна, но потом передумал, помыл руки и явился с повинной в правоохранительные органы.

Как жил до рокового убийства подозреваемый и как развивались его отношения с женой можно прочитать в ранее опубликованном материале ИА «Город55». А сейчас мужчине грозит срок до 15 лет лишения свободы.

Источник: ИА «Город55»

#Новости#Омск#Убийство#Видео#Страх и ненависть#Общество
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