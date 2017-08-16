Город55
ГлавноеВсе новости

В Омской крепости выпал снег

16 августа 2017, 15:37
В только что отремонтированной ко Дню города Омской крепости посреди лета выпал… снег.

Именно так можно охарактеризовать фотографии, поступившие в распоряжение редакции ИА «Город55» от горожан, осматривавших сегодня главную достопримечательность Омска.


Плитка мостовой главной площади с прилегающими проходами между зданиями крепости покрыта, скорее всего, солевыми отложениями.


И вид теперь совершенно не праздничный. Чем именно обусловлено «выпадение снега» - нарушением строительных технологий или другой причиной – пока неясно.


Обычно такое происходит зимой на кирпичной кладке зданий, когда в морозы добавляют специальную смесь. Но сейчас лето, мощение крепости происходило, возможно, в авральные сроки, чтоб успеть ко Дню города. Кстати, строители успели не везде. У «анатомки» Медакадемии плитка все еще лежит штабелями в ожидании мастеров.





Кстати, строители успели не везде. У «анатомки» Медакадемии плитка все еще лежит штабелями в ожидании мастеров.



Напомним, торжественное открытие Омской крепости после капремонта состоялось 4 августа 2017 года. В реконструкцию главной исторической достопримечательности города было вложено более 500 миллионов рублей.

Источник: ИА «Город55»

#Новости#Бюджетное финансирование#Качество#Снег#Стройка#Фотофакты#Общество
Подпишитесь
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
В Омске начнут оглашать приговор по уголовному делу об обрушении казармы ВДВ
Сегодня, 10:20
Фридманы поделили доли в выведенном из кипрского офшора «Евромеде»
Вчера, 17:32
Законы рынка. В Омске выставили на продажу крупный ТЦ в Советском округе
Весь торговый центр продают за 90 млн рублей.
Вчера, 17:58
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Режим «черного неба» продолжает отравлять жизнь омичам
Сегодня, 08:20