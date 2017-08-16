В Омской крепости выпал снег

Именно так можно охарактеризовать фотографии, поступившие в распоряжение редакции ИА «Город55» от горожан, осматривавших сегодня главную достопримечательность Омска.
Плитка мостовой главной площади с прилегающими проходами между зданиями крепости покрыта, скорее всего, солевыми отложениями.
И вид теперь совершенно не праздничный. Чем именно обусловлено «выпадение снега» - нарушением строительных технологий или другой причиной – пока неясно.
Обычно такое происходит зимой на кирпичной кладке зданий, когда в морозы добавляют специальную смесь. Но сейчас лето, мощение крепости происходило, возможно, в авральные сроки, чтоб успеть ко Дню города. Кстати, строители успели не везде. У «анатомки» Медакадемии плитка все еще лежит штабелями в ожидании мастеров.
Кстати, строители успели не везде. У «анатомки» Медакадемии плитка все еще лежит штабелями в ожидании мастеров.
Напомним, торжественное открытие Омской крепости после капремонта состоялось 4 августа 2017 года. В реконструкцию главной исторической достопримечательности города было вложено более 500 миллионов рублей.
Источник: ИА «Город55»