В Омской крепости выпал снег



Обычно такое происходит зимой на кирпичной кладке зданий, когда в морозы добавляют специальную смесь. Но сейчас лето, мощение крепости происходило, возможно, в авральные сроки, чтоб успеть ко Дню города. Кстати, строители успели не везде. У «анатомки» Медакадемии плитка все еще лежит штабелями в ожидании мастеров.