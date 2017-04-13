Омск без мэра. Неладное с кандидатами: кто в больнице, кто в суде

Обстановка вокруг непрямых выборов нового главы администрации города становится всё горячее. Ранее, напомним, один из ключевых кандидатов от Назарова, Станислав Гребенщиков, был доставлен по скорой с высоким давлением.
Далее: коммунист Виктор Жарков в ответ на недопуск к выборам мэра Омск подал иск в областной суд. В понедельник, 10 апреля, на дополнительном заседании отборочной комиссии по выборам мэра ему было отказано в регистрации. Причина – предоставление неполного пакета документов.
В пресс-службе областного суда информагентству «Город55» сообщили, что Жарков, действительно, подал иск, в котором сформулированы две претензии. Во-первых, он просит признать недействительным решение Горсовета о выборах мэра, поскольку, по его мнению, оно противоречит федеральному закону №67. Во-вторых, признать незаконным решение конкурсной комиссии об отказе в регистрации его в качестве кандидата на должность мэра.
Что касается первого вопроса, то для его рассмотрения суд затребовал от Жаркова представить недостающие документы.
- По первому вопросу мы пока оставили иск без движения до 20 апреля. Дали время устранить недостатки, не хватает документов. Если до 20 апреля он эти все моменты устранит, то этот вопрос будет рассмотрен судьей областного суда, - сказала пресс-секретарь областного суда Анастасия Лукьянова.
По второму вопросу судья сразу же вынесла определение, что «это не подсудность областного суда» и для подачи иска необходимо обращаться либо в суд по месту жительства (Кировский суд), либо в суд по месту регистрации Горсовета (Куйбышевский суд).
Источник: ИА «Город55»