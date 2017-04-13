Омск без мэра. Неладное с кандидатами: кто в больнице, кто в суде

- По первому вопросу мы пока оставили иск без движения до 20 апреля. Дали время устранить недостатки, не хватает документов. Если до 20 апреля он эти все моменты устранит, то этот вопрос будет рассмотрен судьей областного суда, - сказала пресс-секретарь областного суда Анастасия Лукьянова.