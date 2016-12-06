Омичи лишились 9,4 млн рублей, деньгами завладел мошенник



Установлено, что в марте 2014 года (и по декабрь того же года) бизнесмен на встрече с потенциальными покупателями квартир представился им как руководитель строительной фирмы, занимающейся поставкой материалов для строительства дома, где продаются квартиры. Убедив покупателей в том, что квартиры – это его собственность, он заключил с 4 гражданами договоры купли-продажи на общую сумму более 9,4 миллионов рублей. Однако, ни документов на право собственности этих объектов недвижимости, ни планов по приобретению квартир у обвиняемого не было.