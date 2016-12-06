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Омичи лишились 9,4 млн рублей, деньгами завладел мошенник

6 декабря 2016, 16:51
Дело рассмотрит судья.

По информации пресс-служба прокуратуры Омской области, уголовное дело в отношении омского бизнесмена, директора коммерческой фирмы, направлено в Куйбышевский районный суд (статья 159 часть 4 Уголовный Кодекс России). Данная статья подразумевает мошенничество, совершенное в особо крупном размере, при использовании служебного положения.


Из дела: 34-летний бизнесмен, коммерческий директор ООО «СтройСервисТорг», путем обмана и используя свое положение, похитил у граждан деньги в сумме более 9,4 миллионов рублей. Данная сумма подходит под «особо крупный размер».


Установлено, что в марте 2014 года (и по декабрь того же года) бизнесмен на встрече с потенциальными покупателями квартир представился им как руководитель строительной фирмы, занимающейся поставкой материалов для строительства дома, где продаются квартиры. Убедив покупателей в том, что квартиры – это его собственность, он заключил с 4 гражданами договоры купли-продажи на общую сумму более 9,4 миллионов рублей. Однако, ни документов на право собственности этих объектов недвижимости, ни планов по приобретению квартир у обвиняемого не было.


Во время следственных мероприятий обвиняемый бизнесмен вины в совершении преступления не признал, никаких действий по возмещению материального ущерба не предпринял.

Фото: иллюстрация

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