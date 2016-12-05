Стая бездомных собак нападает на людей, омичи боятся выходить на улицу

Студенты омского музыкально-педагогического колледжа боятся выходить на улицу. На территории Октябрьского округа обосновалась стая бродячих собак, в том числе и в районе музыкально-педагогического колледжа, расположенного по улице Будеркина, 1а. В колледже порталу Gorod55 сообщили, что от нападений бездомных животных пострадали уже семь человек. Собаки бросаются на людей, рвут одежду, кусают за ноги.
На прошлой неделе на данную территорию выезжали специалисты Спецавтохозяйства, по обращению матери одной из студенток колледжа.
- Специалистами отловлено около десяти собак, но остались еще – всех сразу не поймаешь. Вообще заявку на отлов бездомных собак должен подавать колледж, поскольку животные пребывают на их территории. Ранее, 30 ноября, Спецавтохозяйству утвердили финансирование. Деньги пока не поступили, но заявки на отлов организация уже принимает, - сообщили порталу Gorod55 в департаменте городского хозяйства.
В музыкально-педагогическом колледже сообщили, что на сегодня отловлены семь собак:
- Приезжали специалисты, отловили и увезли. Студентки говорят, что еще примерно семь собак осталось, фотографируют их. Собаки бездомные, ведут себя агрессивно, нападают на людей.
Уже несколько человек, пострадавших от нападений бездомных собак, были вынуждены обратиться за медицинской помощью, к крыльцу колледжа из-за этого уже неоднократно вызывали карету скорой помощи. Сейчас, надеются студенты, количество нападений сократится.
- Животные нападают на студенток, в мою смену троих покусали, - говорит вахтер колледжа, - одной пуховик порвали, второй – джинсы. Хорошо, хоть сапоги высокие, ноги не искусали. Студентки боятся идти домой, мы их провожаем от крыльца до остановки.
Работы по отлову собак в Октябрьском округе будут продолжаться.