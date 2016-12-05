Стая бездомных собак нападает на людей, омичи боятся выходить на улицу

Студенты омского музыкально-педагогического колледжа боятся выходить на улицу. На территории Октябрьского округа обосновалась стая бродячих собак, в том числе и в районе музыкально-педагогического колледжа, расположенного по улице Будеркина, 1а. В колледже порталу Gorod55 сообщили, что от нападений бездомных животных пострадали уже семь человек. Собаки бросаются на людей, рвут одежду, кусают за ноги.