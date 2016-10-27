Омич снял «Назад в будущее 4» на Любинском проспекте в Москве

В основу граффити легла концепция фильма «Назад в будущем». Свою работу, в которой Алекс предстал в образе Марти Макфлая, художник назвал Back to the oldschool. На фоне омского Любинского проспекта Мелентьев изобразил автомобиль DeLorean DMC-12, на котором главный герой кинофильма совершал свои путешествия во времени.