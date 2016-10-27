Омич снял «Назад в будущее 4» на Любинском проспекте в Москве

Граффитист из Омска Алекс Мелентьев, проживающей в Москве, нарисовал в столице омский Любинский проспект.
В основу граффити легла концепция фильма «Назад в будущем». Свою работу, в которой Алекс предстал в образе Марти Макфлая, художник назвал Back to the oldschool. На фоне омского Любинского проспекта Мелентьев изобразил автомобиль DeLorean DMC-12, на котором главный герой кинофильма совершал свои путешествия во времени.
Согласно данным геолокации, граффити омич сделал в районе Рязанский, на улице Окской. Название работы Back to the oldschool также представляет собой отсылку к популярному кинофильму, который в оригинале называется Back to the Future.
Кроме того, другой отсылкой к культовому фильму «Назад в будущее», сделанной омским художником, являются подожженные рельсы, ведущие к воротам с граффити. Подобные «горящие следы» оставлял DeLorean DMC-12 после скачка во времени.
Фото: vk.com/alex214