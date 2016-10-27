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Омич снял «Назад в будущее 4» на Любинском проспекте в Москве

27 октября 2016, 17:27
Новое путешествие DeLorean.

Граффитист из Омска Алекс Мелентьев, проживающей в Москве, нарисовал в столице омский Любинский проспект.

В основу граффити легла концепция фильма «Назад в будущем». Свою работу, в которой Алекс предстал в образе Марти Макфлая, художник назвал Back to the oldschool. На фоне омского Любинского проспекта Мелентьев изобразил автомобиль DeLorean DMC-12, на котором главный герой кинофильма совершал свои путешествия во времени.

Согласно данным геолокации, граффити омич сделал в районе Рязанский, на улице Окской. Название работы Back to the oldschool также представляет собой отсылку к популярному кинофильму, который в оригинале называется Back to the Future.

Кроме того, другой отсылкой к культовому фильму «Назад в будущее», сделанной омским художником, являются подожженные рельсы, ведущие к воротам с граффити. Подобные «горящие следы» оставлял DeLorean DMC-12 после скачка во времени.


Фото: vk.com/alex214

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