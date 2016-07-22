РФС нарушил молчание, заявив, кто возглавит сборную России по футболу

Никита Симонян, занимающий пост первого вице-президента РФС, заявил после заседания Технического комитета, что организацией на должность наставника футбольной сборной России рассматриваются четыре кандидата, один из которых и станет рулевым нашей команды в ближайшем будущем.
В числе претендентов оказались Курбан Бердыев, Станислав Черчесов, Александр Бородюк и Сергей Семак. Отмечается, что не смотря на успехи нашей сборной в 2008 году, когда российская дружина, возглавляемая Гусом Хиддинком, взяла бронзу на Евро, новый главный тренер должен общаться с игроками на родном русском языке, поэтому в шорт-лист попали исключительно отечественные специалисты.
Леонид Слуцкий после завершившегося Евро-2016, который проходил во Франции, покинул пост главного тренера футбольной сборной России. Наша команда не сумела выйти из группы, сыграв в ничью с англичанами и проиграв сборным Уэльса и Словакии.
РФС был не против, чтобы Леонид Слуцкий продолжил руководить российской дружиной после неудачного для России турнира, тем не менее, специалист принял решение об уходе, дабы сосредоточиться на работе с московскими "армейцами".
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