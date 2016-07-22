РФС нарушил молчание, заявив, кто возглавит сборную России по футболу

В числе претендентов оказались Курбан Бердыев, Станислав Черчесов, Александр Бородюк и Сергей Семак. Отмечается, что не смотря на успехи нашей сборной в 2008 году, когда российская дружина, возглавляемая Гусом Хиддинком, взяла бронзу на Евро, новый главный тренер должен общаться с игроками на родном русском языке, поэтому в шорт-лист попали исключительно отечественные специалисты.