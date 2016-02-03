В Омске операция по увеличению груди закончилась смертью пациентки

Предварительной причиной смерти женщины считается оторвавшийся тромб. В частной клинике полагают, что у потерпевшей были проблемы с сердечно-сосудистой системой. К сожалению, при исследовании их не выявили. В учреждении случай восприняли как чрезвычайное происшествие. Операцию проводил лично заведующий хирургическим отделением, передает «Омскрегион» .