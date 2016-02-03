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В Омске операция по увеличению груди закончилась смертью пациентки

3 февраля 2016, 17:16
ЧП в частной клинике.

В одной из частных клиник Омска на пластической операции по липосакции и увеличению груди скончалась 52-летняя пациентка. В данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Правоохранители проверят и врачей.

Предварительной причиной смерти женщины считается оторвавшийся тромб. В частной клинике полагают, что у потерпевшей были проблемы с сердечно-сосудистой системой. К сожалению, при исследовании их не выявили. В учреждении случай восприняли как чрезвычайное происшествие. Операцию проводил лично заведующий хирургическим отделением, передает «Омскрегион».

Правоохранительные органы по данному факту проводит проверку. Назначена комиссионная судмедэкспертиза, благодаря которой установят точную причину смерти. Вдобавок станет известно виноваты ли в гибели пациента врачи.

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Фото: иллюстрация

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