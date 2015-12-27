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Сплошные проверки на омских магистралях – усилен контроль

27 декабря 2015, 13:33
Безопасность на дорогах.

Перед Новым годом сотрудники Госавтоинспекции особое внимание уделят загородным местам отдыха. Так, на участки автодороги Красноярско-Чернолучинской зоны направлены дополнительные экипажи ППС для усиления контроля за безопасностью дорожного движения.

Мероприятия по пресечению грубых нарушений ПДД, которые могут спровоцировать аварии, уже начались и продлятся до середины января. Инспекторы проведут сплошные проверки для выявления нетрезвых водителей, и автолюбителей, управляющих транспортом без прав. Также сотрудники полиции обратят внимание на скоростной режим.



Всем водителям рекомендуется строго соблюдать правила дорожного движения. Следует выбирать такую скорость движения, чтобы при возникновении опасности можно было принять меры и вовремя затормозить.


По материалам пресс-службы УМВД России по Омской области
Верхнее фото: иллюстрация
Фото в тексте: 55.mvd.ru

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