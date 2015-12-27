Сплошные проверки на омских магистралях – усилен контроль

Мероприятия по пресечению грубых нарушений ПДД, которые могут спровоцировать аварии, уже начались и продлятся до середины января. Инспекторы проведут сплошные проверки для выявления нетрезвых водителей, и автолюбителей, управляющих транспортом без прав. Также сотрудники полиции обратят внимание на скоростной режим.