О судьбе АО “Омскэлектро”, которое находится в собственности города, можно снимать экономический триллер в нескольких частях. История компании началась в 1921 году с одной электростанции, 25 трансформаторных подстанций, 16,9 километра кабельных и 100 километров низковольтных линий. Ровно через 100 лет стоимость ее активов превысила 6,4 миллиарда рублей, выручка - 3,6 миллиарда рублей, а чистая прибыль - 340 миллионов рублей. Но так было не всегда. Еще недавно “Омскэлектро” грозило банкротство, и мэрия всерьез задумывалась о том, чтобы избавиться от него.
В начале 2000-х пациент был скорее мертв, чем жив. Муниципальное предприятие, которое и так генерировало убытки из-за невыгодного тарифа на покупку потерь в сетях, начало копить долги перед МРСК Сибири за передачу электроэнергии. К 2011 году, когда они превысили миллиард рублей, мэрия наконец забила тревогу. Для оплаты счетов городские чиновники предложили продать часть имущества “Омскэлектро”, областные - отдать сети в аренду ключевому кредитору. МРСК Сибири. Единственное, на чем тогда сошлись все стороны: муниципальное предприятие нужно акционировать.
Еще до того, как “Омскэлектро” официально сменило статус, горсовет без конкурса отдал его на 49 лет одноименной компании, подконтрольной депутату областного Заксобрания Сергею Калинину и сенатору от региона Андрею Голушко. Инвестор обязался погасить 1,5 миллиарда рублей долгов муниципального предприятия и вложить 3 миллиарда рублей сверху. Кабальную сделку приостановили после того как радиозавод имени Попова предложил реанимировать “Омскэлектро” на более выгодных для города условиях и без аренды имущества. А чтобы быстрее погасить долги власти договорились передать МРСК Сибири кабельные линии между ее подстанциями Фрунзенской и Прибрежной. Компания не теряла надежды получить в управление все активы “Омскэлектро”, и такая схема всерьез обсуждалась на уровне губернатора Виктора Назарова, но после прихода в облправительство уральца.
Александра Буркова разговоры о поглощении муниципального предприятия прекратились.В 2019 году новый гендиректор “Омскэлектро” Андрей Жуковский, земляк и однопартиец губернатора, сообщил, что вопрос по долгу перед МРСК Сибири наконец закрыт, а предприятие получило рекордную чистую прибыль за всю историю его существования.
— На данный момент задолженности по платежам нет. Это говорит о том, что возможности даже гипотетической недружественного поглощения со стороны других компаний на данный момент нет, - заявил он журналистам. — Я считаю, что компанию, имеющую огромный потенциал роста, нецелесообразно продавать кому-либо. В ближайшие 10 лет этого не будет.
Но вскоре “Омскэлектро” угодило в новый скандал. Компанию обвинили в нецелевом расходовании 572 из 998 миллионов рублей, который она получила из федерального бюджета на капитальный ремонт домов. А в 2023 году силовики заподозрили руководство “Омскэлектро” в злоупотреблении должностными полномочиями с ущербом более 50 миллионов рублей. По версии следствия, в компании все не так радужно, как расписывает гендиректор. Напротив, “значительное наращивание кредиторской задолженности и заемных средств привело к предбанкротной ситуации”. Из последнего опубликованного бухгалтерского отчета следует, что долги “Омскэлектро” превысили 1 миллиард рублей, а чистая прибыль за 2022 год сократилась в 3,5 раза. Не исключено, что вопрос о передаче муниципального предприятия в частные руки вновь появится на повестке дня.