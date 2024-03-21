Юридический возраст предприятия перевалил за полвека, хотя “Тепловой компанией” оно стало только в конце 2005-го. Первое название “Предприятие тепловых сетей и котельных” сохранилось только как топоним — остановка ПТСК на въезде в Амурский поселок. Его создали в 1972 году при «Омскоблкоммунэнерго» для централизованной эксплуатации и ремонта теплосетей и котельных в стремительно растущем городе. В том числе ПТСК достались многочисленные внутриквартальные сети “Омскэнерго”. Но ресурсов предприятию на содержание такого наследства катастрофически не хватало. Техники было по минимуму, а ремонтные базы и вовсе отсутствовали. О бытовых условиях для работников ПТСК вообще промолчим.



Перемены к лучшему начались когда предприятие возглавил Николай Паршуков. Он проработал в должности директора дольше всех - с 1978 по 2000 год. Например, при нем в 1996 году в Омске построили первую газовую котельную.



В начале нового века ПТСК реорганизовали в муниципальное унитарное предприятие “Теплокоммунэнерго”, а в кресло руководителя на два года посадили замгендиректора “Омскгоргаза” Станислава Гребенщикова. Он вернулся в “Теплокоммунэнерго” на ту же должность в 2005-м, чтобы переформатировать его в муниципальное предприятие “Тепловая компания”.



Но и предприятие, и его руководителя ждала незавидная участь. На карьере Гребенщикова, который дослужился до вице-губернатора Омской области, жирный крест поставило уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями. “Тепловая компания” же погрязла в долгах (на 1 января 2024 года просроченная кредиторка превысила 1 миллиард рублей) и судах. Чтобы получить свои деньги, кредиторы заваливают омский арбитраж заявлениями о банкротстве предприятия.



Всего за неполные 20 лет в “Тепловой компании” сменились восемь руководителей. Но реанимировать ее не получилось ни у директора предприятия «Энергосервис» Владимира Шебанкова с 30-летним опытом работы в омской энергетике, ни у председателя Региональной энергетической комиссии Владимира Тараненко, ни у заместителя директора департамента городского хозяйства мэрии Владимира Шнипко.



Не помог “Тепловой компании” и иногородний специалист Денис Авралов, которого хватило на недолгие восемь месяцев. Он запомнился омичам покупкой флагманского смартфона Samsung за 115 тысяч рублей из бюджета предприятия и тем, что при нем оклады топ-менеджмента решили урезать в полтора раза. Но, судя по средней зарплате руководителя за 2022 год - четверть миллиона рублей, сэкономить на этой статье расходов особо не удалось.



По последним данным, за последний год чистый убыток “Тепловой компании” вырос в два раза, до 179 миллионов рублей. Бывший мэр Омска Оксана Фадина о том, что предприятие работает в минус, рассуждала философски.



— Нельзя к нему относиться оценочно как к коммерческой организации, которая сугубо извлекает прибыль. Это по сути квазисоциальное предприятие. Поэтому такая ситуация непростая, - отмечала она и объясняла, почему процесс по выводу “Тепловой компании” из кризиса может растянуться на годы. — Мы работаем в предельном росте тарифа — это первое. Второе — ожидать чудес, что муниципалитет рассчитается за все накопленные ранее долги и убытки, я считаю, несколько неэффективно. Если менеджер допустил, то почему бюджетные расходы, которые мы направили на садики, на строительство школ, на софинансирование ремонта дорог, должны изымать из новых проектов.



Осенью 2023 года в “Тепловой компании” завершилась очередная реорганизация - по требованию федерального законодательства из муниципального предприятия она стала акционерным обществом. Идею акционировать проблемный актив мэрия Омска впервые озвучила в 2014 году, а затем вновь подняла вопрос в 2020-м. В таком статусе, уверяли чиновники, у “Тепловой компании” больше возможностей рассчитаться с долгами и активнее ремонтировать изношенные сети. Одна из них - привлечь стратегического инвестора, другая - создание единой теплоснабжающей организации за счет слияния с “ОмскРТС”. Совпадение или нет, но с августа 2022 года “Тепловой компанией” руководит бывший директор “ОмскРТС” Владимир Дмитриев.