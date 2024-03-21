Дело - труба. Состояние коммунальной
инфраструктуры
Омской области

О проекте

Состояние дел в коммунальной сфере - один из ключевых социальных и экономических вопросов. Ярко это показала зима 2023-2024 годов, когда морозы и массовые аварии оставили без тепла на долгое время десятки тысяч жителей Подмосковья, аварии происходили и во многих других регионах страны. От СССР досталась крепкая инфраструктура ЖКХ - тысячи километров сетей и не имеющая аналогов в мире по масштабу централизованная система теплоснабжения, однако бурный рост жилищного строительства с ростом нагрузки на ЖКХ и хроническое недофинансирование в реконструкцию и ремонт сетей постепенно приводят эту систему в упадок.

В спецпроекте "Тепловая карта" разбираемся, в каком состоянии находится коммунальная инфраструктура в Омской области, какие в ней существуют проблемы и что необходимо, чтобы это исправить.

Сколько километров сетей в Омске?

Приведем официальные данные о сетях в Омске из документов и выступлений соответствующих структур. В том числе это "Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Омск Омской области на 2016 - 2025 годы"

тепло и горячая вода
газ
электричество
вода

Общая установленная тепловая мощность источников теплоснабжения города Омска, на 2020 год составила 9 170,8 Гкал/ч. Основные объекты, по от которых тепло поступает в дома омичей, следующие:

- источники АО "ТГК-11" (источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии): три ТЭЦ (ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5);

- источники АО "Омск РТС": ТЭЦ-2, работающая в режиме котельной, Кировская районная котельная (далее - КРК);

- 28 котельных МП г. Омска "Тепловая компания";

- 44 котельные ведомственных теплоснабжающих организаций (33 организации);

- 99 ведомственных производственных котельных (115 организаций).

Общая протяженность тепловых сетей города Омска по состоянию на 01.01.2022 года составляла 1722,04 км в двухтрубном исчислении (из Проекта схемы теплоснабжения города Омска на период до 2040 года).

Газоснабжение города Омска природным газом осуществляется от магистрального газопровода Тюмень - Омск через пять газораспределительных станций (далее - ГРС) в основном по двухступенчатой схеме газораспределения от ГРС.

Техническое состояние линий электропередачи и электрических подстанций напряжением 220, 110 и 35 кВ поддерживается в удовлетворительном состоянии. Наблюдается недопустимая перегрузка ряда подстанций, массовое старение и износ электросетевого оборудования опережающие темпы реконструкции, техперевооружения электросетевых объектов, что снижает энергобезопасность города.

Распределительный комплекс 35 - 110 кВ в городе Омске характеризуется перегруженностью электросетевых объектов. Износ электрических сетей превышает 60%. Более 25 лет эксплуатируется около 50% подстанций 110 кВ, более 40 лет эксплуатируются 35% подстанций и ЛЭП 110 кВ.

В эксплуатации «Росводоканал Омск» находятся 4 речных водозабора, два комплекса водопроводных очистных сооружений общей производительностью 630 тысяч кубометров в сутки, два комплекса очистных сооружений канализации общей производительностью 630 тысяч кубометров в сутки (в Омске и Крутой Горке), 101 водопроводная насосная станция 3-го и 4-го подъемов, 102 канализационные насосные станции.

Предприятие обслуживает водопроводные сети протяженностью 1868 км и сети канализации протяженностью 1318 км по договорам аренды с администрацией города (официальный сайт компании )

Насколько все плохо

Протяженность тепловых сетей - 1347,7 км, нуждаются в ремонте или замене 889,1 км, износ 63%. Водопроводных сетей - 1869,4 км, водоотводящих сетей - 1317,8 км. Средний физический износ сетей водоснабжения на территории г. Омска составляет 75,2%, сетей водоотведения - 79,1%. Нуждающихся в ремонте или замене водопроводных  сетей - 778,8 км, водоотведения - 711,8 км

Доклад прокуратуры на заседании Омского горсовета в 2023 году

Степень износа основных фондов на конец 2022 года обеспечение электрической энергией, газом и паром - 58,2% (второе место с конца по Сибирскому ФО) водоснабжение, водоотведение, сбор и утилизация отходов - 39, 3% (наилучший показатель по Сибири)

В этом году мы впервые за всю историю смогли провести гидравлические испытания своих сетей в полном объеме. Как результат, получили в течение лета 752 повреждения. 230 повреждений при гидравлике и более 500 повреждений, выявленных в процессе вхождения в осенне-зимний период и установке сетей на циркуляцию

выступление директора "Тепловой компании" В. Дмитриева на комитете горсовета по ЖКХ и городскому хозяйству в октябре 2023 года

Существует проблема массовой замены или модернизации сетей газоснабжения, которая касается, в первую очередь, разводящих сетей сжиженного газа от газорегуляторных установок, построенных в 1950 - 1960 годы. В числе приоритетных задач газификации города Омска можно выделить газификацию жилищного фонда в Кировском административном округе города Омска после строительства ГРС-29.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Омск Омской области на 2016 - 2025 годы"

Современное состояние систем водоснабжения и водоотведения города Омска характеризуется:

📈💥 сверхнормативным износом и повышенной аварийностью водопроводных и канализационных сетей и сооружений;

📉🛠️ высоким износом и низкой надежностью работы дюкерных переходов через реку Иртыш;

🔀🚰 неравномерным распределением мощности сетей водоснабжения по районам города Омска;

🚫🚰 недостаточным и неравномерным распределением источников наружного водоснабжения на сетях холодного водоснабжения;  

📈🏭 избыточной мощностью очистных сооружений водоснабжения и водоотведения;

💧🔽 снижением надежности работы водозаборных сооружений в связи с понижением минимальных горизонтов воды в реке Иртыш;

💧♻ проблемой утилизации осадков сточных вод из-за исчерпания емкости илошламонакопителей.

Крайне опасным является средний физический износ сетей водоснабжения, который составляет 84,2%, сетей водоотведения — 79,4%. В ремонте или замене нуждаются 1563 км водопроводных сетей, при этом в план-график по подготовке к отопительному периоду 2022–2023 годов были включены всего лишь 9,4 км, в инвестиционную программу «ОмскВодоканала» — 2,5 км. Ситуация с сетями водоотведения также неблагоприятная. Нуждаются в ремонте или замене 1044,97 км. При этом в план-график по подготовке к отопительному периоду 2022–2023 годов были включены только 3,8 км, которые также включены в инвестиционную программу АО «ОмскВодоканал»

из отчёта прокуратуры «О состоянии законности и правопорядка в городе Омске в 2022 году»

Значительная часть системы ливневой канализации города Омска находится в неисправном состоянии, отсутствует система ливневой канализации на дворовых территориях ряда многоквартирных домов и общественных территорий.

«Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Омск Омской области на 2016 - 2025 годы»

Сколько нужно средств для реконструкции и замены сетей

В актуализированной схеме теплоснабжения Омска до 2033 года приводятся следующие расчёты необходимых затрат - порядка 40 млрд рублей капитальных (в том числе 17 млрд рублей на снижение износа теплосетей) и 60 млрд рублей инвестиционных (22 млрд рублей на снижение износа).

Согласно утверждённой Горсоветом программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, объём необходимых вложений в 2016 - 2025 годах составляет около 26,4 млрд рублей, из них 21,8 млрд - за счёт собственных средств организаций ЖКХ, 2 млрд - за счёт платы за подключение и 2,5 млрд рублей - за счёт иных источников.

Ремонтный фонд «Омск РТС» – порядка 330 млн рублей. Мы подали новую заявку на кратное увеличение программы ремонта – примерно в пять раз. Чтобы уйти от роста возраста сетей, надо вкладывать дополнительные деньги. В утвержденном документе указано, что требуется 0,5 млрд рублей в год дополнительно только по Омск РТС, а по документу, который рассматривался на публичных слушаниях, но не был утвержден Министерством энергетики, – 1 млрд рублей

глава ОмскРТС Андрей Лукьянов на заседании горсовета

В 2023 году в рамках «производственной программы» омского Водоканала был запланирован ремонт на 428 млн рублей, в рамках инвестиционной программы — на 550 млн. При этом на ремонт и замену всех участков водных сетей, которые в этом нуждаются, нужно, по данным компании, 1 млрд 692 млн (на сети водоснабжения) и 729 млн на сети водоотведения.

На реконструкцию и строительство водозаборных и водоочистных сооружений, насосных станций и водопроводных сетей, а также модернизацию системы горячего водоснабжения в Омске требуется 45,3 миллиарда рублей, на строительство канализационных сетей и реконструкцию объектов централизованной системы водоотведения - 3,6 миллиарда рублей. Такие данные приводятся в схемах водоснабжения и водоотведения города до 2031 года, утвержденных в 2022 году.

Президент России Владимир Владимирович Путин дал поручение о масштабной модернизации коммунальной инфраструктуры. Финансирование региональной программы на ближайшие два года  превысит 2 млрд рублей, из них 1,5 млрд рублей – из Фонда развития территорий. Предстоит провести капремонт 48 объектов тепло-, водоснабжения, 200 километров сетей. В результате более 22 тысяч омичей получат качественные коммунальные услуги

губернатор Омской области В. Хоценко

Кому принадлежат омские электростанции и теплотрассы?

В советское время каждый регион имел объединенную энергетическую структуру, соответственно, у нас это было "Омскэнерго". В 1992 году в рамках перехода на рыночные рельсы предприятие было преобразовано в открытое акционерное общество "Акционерная компания энергетики и электрификации "Омскэнерго" (ОАО АК "Омскэнерго") - дочернее предприятие РАО "ЕЭС России".

Все снова изменилось после реформы "РАО ЕЭС", когда решено было разбить все региональные "...Энерго" на отдельные компании по видам деятельности - выработка электроэнергии и тепла, электрические и тепловые сети, реализация ресурсов населению и так далее. По мнению генерального директора «Омскэнерго» Александра Антропенко, должно было увеличить в шесть раз капитализацию энергетического хозяйства и уйти от монополизма, и главное — сделать омскую энергетику привлекательной для инвесторов. 

Предполагалось, что за счёт частных средств будет проведена масштабная модернизация инфраструктуры. Тем более что энергосистема Омской области испытывала серьезный дефицит - около трети необходимого электричества поступало из Казахстана.

«Инвесторы придут, как только будут созданы рыночные условия. Сейчас омской энергосистемой активно интересуются серьезные инвесторы из Великобритании и Японии», - А. Антропенко

В качестве примера он привел проект модернизации ТЭЦ-1, который оценивается в $200 млн. Рассматривалась в качестве стратегического партнера и казахстанская «Евроазиатская энергетическая компания». Время все расставило по своим местам - ни японцев, ни британцев мы так и не увидели, зато сын бывшего главы "Омскэнерго" Игорь Антропенко на месте ТЭЦ-1 возводит элитный жилой комплекс.

Окончательно план реформирования реализовался в 2004-2005 году. На момент разделения более 49% акций "Омскэнерго" принадлежало РАО ЕЭС, еще 30-35% - финансовой группе МДМ. Основатель и владелец последней - олигарх Андрей Мельниченко, имевший помимо прочего огромный бизнес по добыче угля на Кузбассе (ныне это компания СУЭК). Интересно, что деятельное участие в реформе принял Вячеслав Синюгин - в тот момент зампред правления РАО ЕЭС, который затем несколько лет работал вице-губернатором Омской области.

Расскажем подробнее о том, что происходило с "осколками "Омскэнерго".

ТГК-11

Приведем официальные данные о сетях в Омске из документов и выступлений соответствующих структур. В том числе это "Программа" комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Омск Омской области на 2016 - 2025 годы"

Активы
История
Угольная проблема
ТЭЦ-6

Омская ТЭЦ-3 (строительство началось в 1962 году, эксплуатируется с 1954 года). Старейшая станция города. Снабжает энергией крупные предприятия северо-западного промышленного узла, а также жилищно-коммунального сектора Советского и частично Кировского административных округов г. Омска. Основное топливо: природный газ, резервное – мазут.Установленная электрическая мощность — 445,2 МВт, тепловая мощность — 1006,24 Гкал/час.

Омская ТЭЦ-4 (строительство началось в 1961 году, эксплуатируется с 1965 года). Обеспечивает энергоснабжение крупных предприятий нефтехимического комплекса, а также жилищно-коммунального сектора Советского округа г. Омска. Основное топливо: экибастузский каменный уголь, природный газ, растопочное — мазут. Установленная электрическая мощность станции — 385 МВт, тепловая мощность — 900 Гкал/час.

Омская ТЭЦ-5 (эксплуатируется с 1976 года). Самая мощная станция омской энергосистемы, обеспечивает теплом Центральный, Октябрьский и частично Ленинский и Кировский административные округа г. Омска. Основное топливо: экибастузский каменный уголь, растопочное — мазут. Установленная электрическая мощность: 735 МВт, тепловая мощность: 1763 Гкал/ч. Оборудование включает в себя пять турбоагрегатов: два мощностью по 100 МВт, два — по 175 МВт и один — 185 МВт. Также имеется 9 котлоагрегатов и 3 водогрейных котла.

Средний возраст генерирующего оборудования ТЭЦ превышает 30 лет, степень изношенности составляет около 80%.

Компания после реформы 2005 года объединила омские и томские электростанции, а штаб-квартира появилась в Новосибирске. И омский губернатор Леонид Полежаев, и его томский коллега Виктор Кресс лоббировали размещение главного офиса в своих областных центрах, надеясь на пополнение казны за счёт налогов энергетического предприятия. Но затем в дело вмешался полпред по СФО Анатолий Квашнин, чье слово в итоге и стало решающим - представитель президента, чтобы избежать конфликта, предложил компромисс.

А компанию тем временем начали раздирать споры акционеров. Государственную долю "ТГК-11" по цене около 245 млн долларов получила "Группа Е4" олигарх и будущего министра Михаила Абызова - это почти 29 процентов. При этом структуры бизнесмена получили тогда отсрочку платежа до 2009 года, до полной оплаты акций они оставались на балансе "ФСК ЕЭС" (компания по управлению магистральными электросетями). Оплатить удалось только 1,45%, остальное вернулось к "ФСК ЕЭС". Еще 26 процентов "ТГК-11" досталось угольной СУЭК Андрея Мельниченко.

Консолидацию "ТГК-11" оспорила "Роснефть" в лице своего дочернего предприятия "Нефть-актив" - эта структура ранее владела акциями "Томскэнерго" и через конвертацию получило 5,6% акций "ТГК-11". По мнению нефтяников, они понесли финансовые убытки от этой реформы. Из-за судебных споров была заблокирована дополнительная эмиссия акций "ТГК-11", за счёт которой планировалось финансировать инвестпрограмму на 25 млрд рублей.

Ситуация закончилась миром - в дело вмешалась "Интер РАО", которая в 2009 году выкупила пакет "Роснефти", а затем поменяла 28,8% акций «ТГК-11», принадлежащих СУЭК, на долю в "ТГК-12". К 2012 году "Интер РАО" получила и госпакет акций, и приобрела остальные доли у миноритариев, сосредоточив в своих руках 100%-й контроль над компанией.

2014 год ознаменовался в истории компании новой вехой: очередная реформа разделила её на четыре структуры: собственно "ТГК-11", которой достались ТЭЦ-3, ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5 в Омске, "ОмскРТС" передали теплосети, а также ТЭЦ-2 и Кировскую районную котельную, "Томскую генерацию" и "ТомскРТС", а также "КВАРЦ Групп" - это предприятие выполняет функции обслуживания и ремонта оборудования.

"ТГК-11" нещадно подвергается критике многие года за ущерб экологии: на ТЭЦ-5 используется высокозольный казахстанский уголь, дающий значительные выбросы. Решением мог бы быть перевод на газ, однако камнем преткновения стала финансовая сторона вопроса. "

В начале 90-х годов власти Омской области уже принимали программу перевода омских ТЭЦ на природный газ, и в результате совместных усилий властей и АК «Омскэнерго» удалось перевести на газ ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, Кировскую районную котельную (КРК) и один из котлоагрегатов ТЭЦ-4. Кроме экологического момента в то время принималась во внимание и неопределенность с поставками углей из Казахстана. Но потом ситуация с поставками как-то наладилась, угольные цены затормозились, а цены на газ, наоборот, стали расти", - рассказывал в интервью КВ член общественного совета РЭК Омской области Сергей Мизя.

Правительство Омской области совместно с Минпророды России и Росприроднадзором еще в 2018 году разрабатывало проект комплексного плана по снижению выбросов, один из пунктов которого предполагал реконструкцию теплоцентралей ТГК-11 с переводом на газ. Капитальные затраты оценивались в 5,4 млрд рублей. Однако на совещании в Минэнерго в октябре 2018 года этот пункт не поддержали и в итоговый комплексный план не включили. Хотя газификация двух крупнейших ТЭЦ позволила бы сократить выбросы вредных веществ на 34,9 тыс тонн (или на 21,4% от общего объема выбросов вредных веществ стационарными источниками). 

Позиция энергетиков была на протяжении многих лет неизменной - собственных средств у компании таких нет, поэтому если модернизация и возможна, то за счёт тарифа, то есть всех потребителей. По расчётам компании, речь идет о 25-30% повышении. При этом РЭК Омской области приводило несколько иные цифры: 11,8% для потребителей "ТГК-11" и 7,6% для потребителей «Омск РТС». 

При этом цифры бухгалтерских отчётов свидетельствуют об отличных финансовых показателях "ТГК-11": в 2021-2022 году суммарная прибыль компании составила около 7,5 млрд рублей. А на конец 2022 года у "ТГК-11" скопилось более 15 млрд рублей нераспределённой прибыли. 

Кроме того, окружающей среде вредят и гигантские золоотвалы, куда свозят отходы станций. Ежегодно от омских ТЭЦ образуется порядка 1,5 млн тонн отходов. Сейчас на омских золоотвалах уже накоплено свыше 85 млн тонн, они занимают площадь в 980 гектаров. Перевод на газ сократил бы огромные затраты на перевозку угля и транспортировку золы, кроме того, стоит учитывать более высокую теплоёмкость газа.

По последним оценкам, перевод четвертой и пятой ТЭЦ на газ в нынешних ценах обойдется в в более чем 10 млрд рублей - об этом заявил губернатор Виталий Хоценко:

"Об этом говорят очень давно, но сегодня уже есть подвижки. Мы обсуждаем с правительством РФ, "Интер РАО", чтобы модернизировать эти объекты".

А на расширение магистрального газопровода потребуются еще более внушительные суммы - это уже десятки миллиардов. Потенциально дополнительное финансирование можно было бы привлечь за счёт программы "Чистый воздух".

Шестая теплоцентраль стала одним из знаковых долгостроев полежаевской эпохи - наряду с метром, Федоровкой и Красногорским гидроузлом. В 1980-х годах для ТЭЦ-6 построили даже пиковую котельную - сейчас это Кировская районная котельная, новая станция должна была восполнить дефицит электроэнергии и тепла для новых микрорайонов Левобережья. Однако после развала СССР потребление промышленности резко упало, и освободившиеся резервы сделали проект ТЭЦ-6 невостребованным. Собственник в лице "ТГК-11" не имел никакого желания реализовать многомиллиардную стройку без понятной модели окупаемости. Тем не менее публику время от времени бодрили рассказами о перспективах ТЭЦ-6.

Так, в 2007 году инициативу обсуждали во время визита в Омск министра экономического развития РФ Германа Грефа"

АО «ЕЭС России» поддерживает этот проект, – заявил руководитель ГидроОГК Вячеслав Синюгин. – Возможно, источниками финансирования станут амортизационные отчисления, заемные средства и, возможно, средства от продажи дополнительной эмиссии ТГК-11.– Отлично, только источники переверните наоборот, и все встанет на свои места, – мгновенно среагировал Герман Греф. – Сначала – деньги от размещения акций. ТЭЦ-6 надо включить в программу инвестиций за счет IPO, причем как приоритетный проект.
- (газета "Энергия Сибири", №9 (24)

Омичам обещали построить первый блок станции в 2012 году, второй - уже в 2016-м, в юбилей 300-летия города. Планируемая мощность по электричеству составляла 600 - 660 МВт, по теплу - 1200 ГКал. При этом топливом должны были служить российские угли - канско-ачинского бассейна или Кузбасса."

ТЭЦ-6 будет оснащена самым современным оборудованием. Это будет первая ТЭЦ за Уралом, работающая на сверхкритических параметрах пара, что позволитзначительно повысить коэффициент использования топлива, а также КПД оборудования, что, несомненно, заметно скажется на сдерживании темпов роста тарифов", - утверждал тогда заместитель технического директора ОАО «Омская электрогенерирующая компания» по стратегическому развитию и инвестициям Сергей Моденов.

Последний виток разговоров о ТЭЦ-6 наблюдался в 2012 году при губернаторе Викторе Назарове. В 2014 году стоимость проекта оценили в 60 млрд рублей. Инвестором выступал "Мортон Капитал". Велись переговоры и с General Electric, которая могла стать поставщиком генерирующей техники для станции. Но дальше разговоров дело не пошло.

Сейчас земля под ТЭЦ-6 активно распродается. Так, в марте 2023 года на торги выставили три соседних земельных участка на 2-й Солнечной общей площадью 48 гектаров за 254 млн рублей.

"ОмскРТС"

Активы
История

Как уже описывалось выше, компания появилась в 2014 году в результате разделения "ТГК-11". Сейчас в состав предприятия входят СП «Тепловые сети», СП «Теплоэнергосбыт», СП «Тепловая инспекция и энергоаудит», СП «ТЭЦ-2», СП «Кировская районная котельная». На балансе компании находятся 267,55 км магистральных тепловых сетей, 14 перекачивающих насосных станций (ПНС) и один центральный тепловой пункт (ЦТП). Тепловая мощность компании составляет 963 Гкал/ч. Доля тепловых сетей, срок эксплуатации которых превышает 25 лет, составляет 38,7%.

"ТГК-11" нещадно подвергается критике многие года за ущерб экологии: на ТЭЦ-5 используется высокозольный казахстанский уголь, дающий значительные выбросы. Решением мог бы быть перевод на газ, однако камнем преткновения стала финансовая сторона вопроса. "

В начале 90-х годов власти Омской области уже принимали программу перевода омских ТЭЦ на природный газ, и в результате совместных усилий властей и АК «Омскэнерго» удалось перевести на газ ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, Кировскую районную котельную (КРК) и один из котлоагрегатов ТЭЦ-4. Кроме экологического момента в то время принималась во внимание и неопределенность с поставками углей из Казахстана. Но потом ситуация с поставками как-то наладилась, угольные цены затормозились, а цены на газ, наоборот, стали расти", - рассказывал в интервью КВ член общественного совета РЭК Омской области Сергей Мизя.

Правительство Омской области совместно с Минпророды России и Росприроднадзором еще в 2018 году разрабатывало проект комплексного плана по снижению выбросов, один из пунктов которого предполагал реконструкцию теплоцентралей ТГК-11 с переводом на газ. Капитальные затраты оценивались в 5,4 млрд рублей. Однако на совещании в Минэнерго в октябре 2018 года этот пункт не поддержали и в итоговый комплексный план не включили. Хотя газификация двух крупнейших ТЭЦ позволила бы сократить выбросы вредных веществ на 34,9 тыс тонн (или на 21,4% от общего объема выбросов вредных веществ стационарными источниками). 

Позиция энергетиков была на протяжении многих лет неизменной - собственных средств у компании таких нет, поэтому если модернизация и возможна, то за счёт тарифа, то есть всех потребителей. По расчётам компании, речь идет о 25-30% повышении. При этом РЭК Омской области приводило несколько иные цифры: 11,8% для потребителей "ТГК-11" и 7,6% для потребителей «Омск РТС». 

При этом цифры бухгалтерских отчётов свидетельствуют об отличных финансовых показателях "ТГК-11": в 2021-2022 году суммарная прибыль компании составила около 7,5 млрд рублей. А на конец 2022 года у "ТГК-11" скопилось более 15 млрд рублей нераспределённой прибыли. 

Кроме того, окружающей среде вредят и гигантские золоотвалы, куда свозят отходы станций. Ежегодно от омских ТЭЦ образуется порядка 1,5 млн тонн отходов. Сейчас на омских золоотвалах уже накоплено свыше 85 млн тонн, они занимают площадь в 980 гектаров. Перевод на газ сократил бы огромные затраты на перевозку угля и транспортировку золы, кроме того, стоит учитывать более высокую теплоёмкость газа.

"Тепловая компания"

Активы
История

На балансе предприятия 28 собственных котельных, 53 центральных тепловых пункта, 11 тепловых перекачивающих насосных станций и 962 километра тепловых сетей. Также “Тепловая компания” поставляет тепловую энергию от 12 ведомственных котельных и 5 источников АО “ОмскРТС”. Она обеспечивает теплом 90% потребителей города. В год предприятие производит 7,87 миллиона Гкал тепловой энергии. 

По данным на начало 2020 года, 41 котел “Тепловой компании” из 90 работает менее 20 лет, 49 котлов эксплуатируется с выработанным парковым ресурсом, 19 котлов отработали более 40 лет. Срок службы 86% трубопроводов муниципального предприятия превышает 25 лет.

Юридический возраст предприятия перевалил за полвека, хотя “Тепловой компанией” оно стало только в конце 2005-го. Первое название “Предприятие тепловых сетей и котельных” сохранилось только как топоним — остановка ПТСК на въезде в Амурский поселок. Его создали в 1972 году при «Омскоблкоммунэнерго» для централизованной эксплуатации и ремонта теплосетей и котельных в стремительно растущем городе. В том числе ПТСК достались многочисленные внутриквартальные сети “Омскэнерго”. Но ресурсов предприятию на содержание такого наследства катастрофически не хватало. Техники было по минимуму, а ремонтные базы и вовсе отсутствовали. О бытовых условиях для работников ПТСК вообще промолчим.

Перемены к лучшему начались когда предприятие возглавил Николай Паршуков. Он проработал в должности директора дольше всех - с 1978 по 2000 год. Например, при нем в 1996 году в Омске построили первую газовую котельную. 

В начале нового века ПТСК реорганизовали в муниципальное унитарное предприятие “Теплокоммунэнерго”, а в кресло руководителя на два года посадили замгендиректора “Омскгоргаза” Станислава Гребенщикова. Он вернулся в “Теплокоммунэнерго” на ту же должность в 2005-м, чтобы переформатировать его в муниципальное предприятие “Тепловая компания”. 

Но и предприятие, и его руководителя ждала незавидная участь. На карьере Гребенщикова, который дослужился до вице-губернатора Омской области, жирный крест поставило уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями. “Тепловая компания” же погрязла в долгах (на 1 января 2024 года просроченная кредиторка превысила 1 миллиард рублей) и судах. Чтобы получить свои деньги, кредиторы заваливают  омский арбитраж заявлениями о банкротстве предприятия.

Всего за неполные 20 лет в “Тепловой компании” сменились восемь руководителей. Но реанимировать ее не получилось ни у директора предприятия «Энергосервис» Владимира Шебанкова с 30-летним опытом работы в омской энергетике, ни у председателя Региональной энергетической комиссии Владимира Тараненко, ни у заместителя директора департамента городского хозяйства мэрии Владимира Шнипко.

Не помог “Тепловой компании” и иногородний специалист Денис Авралов, которого хватило на недолгие восемь месяцев. Он запомнился омичам покупкой флагманского смартфона Samsung за 115 тысяч рублей из бюджета предприятия и тем, что при нем оклады топ-менеджмента решили урезать в полтора раза. Но, судя по средней зарплате руководителя за 2022 год - четверть миллиона рублей, сэкономить на этой статье расходов особо не удалось. 

По последним данным, за последний год чистый убыток “Тепловой компании” вырос в два раза, до 179 миллионов рублей. Бывший мэр Омска Оксана Фадина о том, что предприятие работает в минус, рассуждала философски.

— Нельзя к нему относиться оценочно как к коммерческой организации, которая сугубо извлекает прибыль. Это по сути квазисоциальное предприятие. Поэтому такая ситуация непростая, - отмечала она и объясняла, почему процесс по выводу “Тепловой компании” из кризиса может растянуться на годы. — Мы работаем в предельном росте тарифа — это первое. Второе — ожидать чудес, что муниципалитет рассчитается за все накопленные ранее долги и убытки, я считаю, несколько неэффективно. Если менеджер допустил, то почему бюджетные расходы, которые мы направили на садики, на строительство школ, на софинансирование ремонта дорог, должны изымать из новых проектов. 

Осенью 2023 года в “Тепловой компании” завершилась очередная реорганизация - по требованию федерального законодательства из муниципального предприятия она стала акционерным обществом. Идею акционировать проблемный актив мэрия Омска впервые озвучила в 2014 году, а затем вновь подняла вопрос в 2020-м. В таком статусе, уверяли чиновники, у “Тепловой компании” больше возможностей рассчитаться с долгами и активнее ремонтировать изношенные сети. Одна из них - привлечь стратегического инвестора, другая - создание единой теплоснабжающей организации за счет слияния с “ОмскРТС”. Совпадение или нет, но с августа 2022 года “Тепловой компанией” руководит бывший директор “ОмскРТС” Владимир Дмитриев.

"Омскэлектро"

Активы
История

АО "Омскэлектро" занимается эксплуатацией и обслуживанием электрических сетей напряжением 0,4 - 10 кВ (с учетом бесхозяйных и арендованных объектов имущества электросетевого комплекса), в том числе:

1) кабельные линии электропередачи напряжением 6 - 10 кВ - 2175,86 км;
2) кабельные линии электропередачи напряжением 0,4 кВ - 1822,66 км;
3) воздушные линии электропередачи напряжением 6 - 10 кВ - 326,04 км;
4) воздушные линии электропередачи напряжением 0,4 кВ - 1544,24 км;
5) трансформаторные подстанции и распределительные пункты - 1666 шт.

О судьбе АО “Омскэлектро”, которое находится в собственности города, можно снимать экономический триллер в нескольких частях. История компании началась в 1921 году с одной электростанции, 25 трансформаторных подстанций, 16,9 километра кабельных и 100 километров низковольтных линий. Ровно через 100 лет стоимость ее активов превысила 6,4 миллиарда рублей, выручка - 3,6 миллиарда рублей, а чистая прибыль - 340 миллионов рублей. Но так было не всегда. Еще недавно “Омскэлектро” грозило банкротство, и мэрия всерьез задумывалась о том, чтобы избавиться от него. 

В начале 2000-х пациент был скорее мертв, чем жив. Муниципальное предприятие, которое и так генерировало убытки из-за невыгодного тарифа на покупку потерь в сетях, начало копить долги перед МРСК Сибири за передачу электроэнергии. К 2011 году, когда они превысили миллиард рублей, мэрия наконец забила тревогу. Для оплаты счетов городские чиновники предложили продать часть имущества “Омскэлектро”, областные - отдать сети в аренду ключевому кредитору. МРСК Сибири. Единственное, на чем тогда сошлись все стороны: муниципальное предприятие нужно акционировать. 

Еще до того, как “Омскэлектро” официально сменило статус, горсовет без конкурса отдал его на 49 лет одноименной компании, подконтрольной депутату областного Заксобрания Сергею Калинину и сенатору от региона Андрею Голушко. Инвестор обязался погасить 1,5 миллиарда рублей долгов муниципального предприятия и вложить 3 миллиарда рублей сверху. Кабальную сделку приостановили после того как радиозавод имени Попова предложил реанимировать “Омскэлектро” на более выгодных для города условиях и без аренды имущества. А чтобы быстрее погасить долги власти договорились передать МРСК Сибири кабельные линии между ее подстанциями Фрунзенской и Прибрежной. Компания не теряла надежды получить в управление все активы “Омскэлектро”, и такая схема всерьез обсуждалась на уровне губернатора Виктора Назарова, но после прихода в облправительство уральца.

Александра Буркова разговоры о поглощении муниципального предприятия прекратились.В 2019 году новый гендиректор “Омскэлектро” Андрей Жуковский, земляк и однопартиец губернатора, сообщил, что вопрос по долгу перед МРСК Сибири наконец закрыт, а предприятие получило рекордную чистую прибыль за всю историю его существования.

— На данный момент задолженности по платежам нет. Это говорит о том, что возможности даже гипотетической недружественного поглощения со стороны других компаний на данный момент нет, - заявил он журналистам. — Я считаю, что компанию, имеющую огромный потенциал роста, нецелесообразно продавать кому-либо. В ближайшие 10 лет этого не будет. 

 Но вскоре “Омскэлектро” угодило в новый скандал. Компанию обвинили в нецелевом расходовании 572 из 998 миллионов рублей, который она получила из федерального бюджета на капитальный ремонт домов. А в 2023 году силовики заподозрили руководство “Омскэлектро” в злоупотреблении должностными полномочиями с ущербом более 50 миллионов рублей. По версии следствия, в компании все не так радужно, как расписывает гендиректор. Напротив, “значительное наращивание кредиторской задолженности и заемных средств привело к предбанкротной ситуации”. Из последнего опубликованного бухгалтерского отчета следует, что долги “Омскэлектро” превысили 1 миллиард рублей, а чистая прибыль за 2022 год сократилась в 3,5 раза. Не исключено, что вопрос о передаче муниципального предприятия в частные руки вновь появится на повестке дня.

"Омскводоканал"

Активы
История

4 речных водозабора, два комплекса водопроводных очистных сооружений общей производительностью 630 тысяч кубометров в сутки, два комплекса очистных сооружений канализации общей производительностью 630 тысяч кубометров в сутки (в Омске и Крутой Горке), 101 водопроводная насосная станция 3-го и 4-го подъемов, 102 канализационные насосные станции.

Предприятие обслуживает водопроводные сети протяженностью 1868 км и сети канализации протяженностью 1318 км.

Идея приватизации "Омскводоканала" появилась в начале 2000-х: тогда под предлогом изношенности сетей и необходимости вложений огромных средств, которых в бюджете не было, инфраструктуру решили передать в концессию частному инвестору. В ноябре 2004 года ООО «Евразийское водное партнерство» выиграло открытый конкурс и подписало с мэрией Омска соглашение о стратегическом партнерстве по управлению и развитию городских систем водоснабжения и водоотведения. В марте 2005 года предприятие сразу после приватизации было преобразовано из МУП «Водоканал» в ОАО «ОмскВодоканал».

По слухам , рьяным лоббистом приватизации «Омскводоканала» на уровне горсовета тогда выступал первый вице-мэр Сергей Нос. Говорят, он чуть ли не лично уговаривал каждого депутата проголосовать «правильно».  Впоследствии чиновник возглавил «Омскводоканал», а в 2010 году получил повышение - должность замгендиректора в головном холдинге «Росводоканал». Но, возможно, это просто совпадение. 

Акционерами  ООО «Евразийское водное партнерство» выступали ОАО «Евразийский» и ООО «Региональный водный проект», а также ООО «Ивитал люкс». «Региональный водный проект» контролировался сенатором Чукотского АО Ефимом Малкиным, а «Ивитал люкс» — сыном губернатора Омской области Алексеем Полежаевым.

В 2007 году около 75% акций компании приобретает "Росводоканал", остальное продолжало находиться в собственности офшора Полежаева - младшего. Сумма сделки тогда оценивалась примерно в 70 млн долларов."

Основной момент, на котором все строилось, – это выделение 4,5 миллиардов через Европейский банк реконструкции и развития именно на модернизацию и восстановление сетевого, насосного хозяйства. <...> К большому сожалению, все разговорами и ограничилось. Стоит только сожалеть, что в контракте не было все до конца прописано, все обязательства и ответственность. Тогда было очень резкое повышение тарифов под эту структуру, в 6 раз, удар по мозгам был еще тот, - рассказывал бывший глава финансово-бюджетного комитета Горсовета Александр Мясников.

Городская администрация затем долго судилась с "Омскводоканалом", желая повысить стоимость ежегодной аренды с 200 до 400 млн рублей, но долгие суды результатов не принесли. В итоге нашли компромисс - предприятие будет платить бюджету 200 млн живыми деньгами, еще 200 млн - "натурой" в виде ремонт арендуемых сетей водоснабжения и канализации.

Отвечать за эту неразбериху с арендой пришлось Вадиму Меренкову, бывшему вице-мэру Омска. Следствие посчитало, что именно по его вине бюджет недосчитался 884 млн рублей - именно столько мог бы получить город, если бы чиновник утвердил повышение стоимости аренды.

Отметим, что в 2021 году сменилась структура акционеров "Омскводоканала". зарегистрированный на Кипре офшор GENILE TRADE LIMITED, который владел почти 75% акций компании, прекратил деятельность. Сейчас, согласно данным ГМЦ Росстата, эта доля принадлежит неназванной российской коммерческой организации.

Рост тарифов