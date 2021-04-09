Архитектор, урбанист

Дмитрий Смирнов

К разработчикам проектной документации возникает ряд вопросов касательно интерьерных решений, организации входной площади, ремонта фасада и т. д.

Оригинальные (1967 г.) интерьеры подкупают своей ненавязчивостью, простотой и выверенными пропорциями.

Прежде всего, огорчает факт утраты оригинальных интерьеров вестибюля и фойе. Пусть они имели некий физический и моральный износ, но в архитектурном отношении нейтральные материалы и сдержанные композиционные приемы данных помещений дали бы фору многим современным решениям.

Замена мраморных полов, сдержанной цветовой гаммы дверей и ограждений, модернистских светильников, витражей из анодированного алюминия на облицовочные декоративные панели, яркие цветовые полосы на уровне пола, многоуровневые потолки и пластиковые окна воспринимается как утрата, а не приобретение.



Распространено заблуждение, что для детей необходимо предусматривать самые яркие цвета, отсюда мы имеем детские площадки и детские сады, окрашенные во все цвета радуги. Но это очень плохая, устаревшая тенденция: получается, мы отказываем нашим детям в развитии вкуса в архитектуре и дизайне с самого раннего детства.



Советские архитекторы, например, относились к детям с уважением, предлагая их зрительному и тактильному восприятию качественные материалы и выверенную цветовую гамму. Эти же принципы преследует современная скандинавская архитектура. Именно из такого уважительного отношения взрослых к детям родилась типология детских театров — по сути, это уникальное изобретение Советского Союза.

Если мы говорим об архитектурном наследии, а здание ТЮЗа нужно воспринимать именно так, то любое новое вмешательство в виде капитального ремонта или реконструкции должно быть оправданно, преумножая принципы архитектуры прошлых лет, придавая ей новые смыслы, не умаляя ее.

Предложенный архитекторами интерьер пестрит яркими цветами.



Предложенные архитекторами интерьерные решения возможны в реализации локальных объектов частных заказчиков, но никак не в масштабе городских общественных зданий.



Многоуровневые потолки с многочисленными точечными светильниками увеличивают расходы на эксплуатацию, композиционно не сочетаясь с четкой осью колоннады фойе и вестибюля.

Грустно осознавать, как будут утрачены стилевые элементы советского модернизма, которые, несмотря на моральный и физический износ, своей простотой, лаконичностью не заискивают перед людьми, смотрящими на них, не кричат радужными цветами о своем безвкусии, а напротив, сообщают нам о принадлежности к определенному периоду истории и архитектурному стилю, преемственность которого необходимо подчеркнуть для наших потомков.



Помимо интерьеров возникают спорные вопросы и о фасаде здания.

«Мелкая» разрезка бетонной плитки является составной частью формирования архитектурного образа здания ТЮЗа. Есть опасение, что новые фасадные керамические панели терракотового оттенка изменят до неузнаваемости архитектурный облик здания. Указанный разработчиками в документации артикул фасадных панелей (CN-Ceramic FH 872) не поддается поиску в интернете.

Девятичастный витраж главного фасада превращен в десятичастный, утеряна часть ригелей и рам остекления, изменился шаг стоек рам, все это исказило пропорции сооружения.

Авторы документации предложили на козырьке входа обнажить конструктивные ребра, тем самым устранив характерный прием шахматного расположения светильников на козырьке, который придавал индивидуальное звучание зданию ТЮЗа.

Также смущает и композиционное решение площади.

В ее мощении смутно угадывается отсылка к работам супрематистов, тогда почему подобный мотив не поддержали в интерьере? Треугольный газон посреди площади проложен прямо на пересечении транзитов: велика вероятность, что он будет вытаптываться. Конструкция афиши из металлических ферм высотой 6 метров выглядит массивно и закрывает часть главного фасада здания. Возникает вопрос, не было ли возможности запроектировать афишу менее громоздкой за счет сменных планшетов, закрепленных на фасаде, или облегченной конструкции?

За афишей находится детская площадка, оборудование которой представлено компанией «КСИЛ», занимающейся производством и поставками цветастых детских игровых комплексов, неоднократно подвергавшихся критике архитекторами и урбанистами. Данные комплексы можно представить во дворах городских окраин, но никак не в центре города, в историческом пространстве Городского сада. Размещение детской площадки в данном месте должно быть обсуждено.



2015 году команда проектной лаборатории «Город своими руками» провела исследование территории ТЮЗа и выяснила, что данная территория имеет высокий потенциал использования как общественное пространство. Сформировался запрос от разных категорий населения на организацию и проведение различных мероприятий на открытом воздухе, который силами волонтеров был удовлетворен в виде установки протяженной скамьи с высокой, удобной спинкой.

Данная скамья в течение двух лет была местом притяжения молодежи, проведения вечеров под гитару, удобным перевалочным пунктом, расположенным в выгодном месте — на пересечении пешеходных транзитов.



Почему же данный опыт не нашел отражение в проектной документации? Организация скамьи на подпорной стене — это простейший конструктивный узел и изящная малая архитектурная форма.

Почему-то при таком большом бюджете разработчики не обыграли внутренний двор, не предусмотрели в нем новые функции и озеленение. Хотя у такого стратегического пространства был потенциал для организации театрального кафе — одной из новых возможностей для привлечения театром дополнительных денежных средств.

Кто теперь виноват, что облик еще одного знакомого омского здания будет утерян?



Я считаю, что ответственность ложится на всех нас: на заказчиков, которые не осознают ценности советской архитектуры, на проектировщиков, которые поставили выпуск проектной документации на поток, и на профессиональное сообщество, которое вовремя не среагировало, когда обнародовали первые рендеры омского ТЮЗа.



Приглашаю профессиональное архитектурное сообщество к диалогу.