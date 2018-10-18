ЗИМНИЙ ПИТ-СТОП

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Прайс лист на сезонную переобувку колес: • R13-14 от 450 руб! • R15 от 550 руб • R16 от 650 руб • Кроссовер -1000 руб • Джип -1200 руб
ШС «ФАВОРИТ»
Профессиональные услуги
Число обращений к услугам шиномонтажных мастерских в сезон обязательной смены покрышек возрастает в разы, образуются очереди. И, тем не менее, профессиональные услуги предпочитает большинство автовладельцев.
Также услуги шиномонтажа востребованы в течение всего года, поскольку покрышки имеют свой срок службы, а изношенная резина, как известно, подлежит срочной замене, иначе случится непоправимое.
Предварительная запись
Что касается сезонной смены покрышек, здесь следует учесть то важное обстоятельство, что вы являетесь не единственным автовладельцем, беспокоящимся за свою безопасность. В шиномонтажных мастерских в этот период образуются очереди.
Практически все мастерские в этот период практикую режим предварительной записи, которой следует воспользоваться во избежание временных потерь.
Почему речь идет о шиномонтажной мастерской, ведь можно и самостоятельно сменить покрышки?
Во-первых
Профессионалы нашего центра заменят колеса быстро, качественно, с соблюдением всех норм и правил.
Во-вторых
Мастера ШС «Фаворит» так же выполнят ряд процедур, направленных на повышение управляемости автомобиля:
• балансировка колес • контроль давления в шинах • контроль степени изношенности протектора
В-третьих
Опытный монтажник всегда даст дельный совет по поводу выбора покрышек, которые в полной мере будут соответствовать вашему автомобилю.
Прайс лист на сезонную переобувку колес
R13-14
R15
R17
450
рублей
от 450 руб.
от 550 руб.
от 650 руб.
от
Кроссовер
Джип
1000 руб.
1200 руб.
Прокат дисков
Штампованные
Литые
от 70 руб.
от 300 руб.
Запишись на переобувку это удобно, быстро и качественно! телефон для записи 48-95-90
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Как отремонтировать кузов автомобиля и не пожалеть об этом
О хитростях и секретах качественного кузовного ремонта расскажут мастера дилерского центра АЗИЯ АВТО.
Этапов кузовного ремонта в каждом отдельном случае может быть разное количество. Все зависит от вида повреждений.
ЭТАПЫ КУЗОВНОГО РЕМОНТА
Полировка кузова – самый простой и не дорогой вид ремонта. Применяется при небольших потертостях кузова и легких царапинах лакокрасочного покрытия. В этом случае, как правило, покраска не требуется, а царапину удаляют с помощью восстановительной полировки
Полировка кузова
Если царапина затронула слой грунта, полировка не поможет. В этом случае единственный выход - перекраска поврежденного элемента
Перекраска элемента
Если кузов имеет вмятины и другие небольшие повреждения, его необходимо от рихтовать, зачистить, зашпатлевать и выровнять для последующей окраски.
Рихтовка
При серьезных повреждениях деформацию кузова восстанавливают на стапелях, а при замене деталей применяют сварочное оборудование.
Стапели
Последний этап любого ремонта – покраска и финишная полировка.
Покраска и полировка
Первое, на что надо обратить внимание, обратившись за ремонтом кузова автомобиля, – технической оснащение автосервиса.
ГДЕ ДЕЛАТЬ КУЗОВНОЙ РЕМОНТ
Современное оборудование
Каким бы ни был профессионалом автослесарь или маляр, привести кузов в первозданный вид без современного оборудования нельзя.
Измерительный стенд
Восстановление параметров кузова сделать на глазок просто невозможно.
Для этого необходим специальный измерительный стенд с базой данных геометрических размеров различных автомобилей.
Профессиональный подбор краски
Гарантировать точное попадание в цвет может только профессиональная система цвет подбора.
Покрасочная камера
А покраска без дефектов из-за попавшей пыли или усадки покрытия возможна только в специализированной покрасочной камере, оборудованной системой вентиляции.
Гарантия на работу
Важный момент, на который стоит обратить внимание, – гарантия.
Рекомендуется выбирать те автоцентры, которые предлагают гарантию на все виды работ.
Ищете, где сделать кузовной ремонт?
Обращайтесь в автоцентр «АЗИЯ АВТО», осуществляющий качественный кузовной ремонт автомобилей любых марок
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До конца года центр «АЗИЯ АВТО» предлагает на выгодных условиях следующие виды услуг *
15%
СКИДКА на последующие ремонтные работы после диагностики ходовой части автомобиля
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СКИДКА на антикоррозийную обработку кузова
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* Подробности уточняйте в автосалоне или по тел. 8 (3812) 75-22-55
АЗИЯ АВТО
Омск, ул. Новороссийская, 2 тел. 8 (3812) 75‒22‒55
Когда требуется капитальный ремонт двигателя?
Потребность в капитальном ремонте двигателя рано или поздно может возникнуть у каждого владельца автомобиля.
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Надо понимать, что подобное вмешательство достаточно серьезное мероприятия и относиться к нему надо со всей серьезностью. Несколько рекомендаций о том, как восстановить эксплуатационные параметры ДВС, что лучше ремонт или замена двигателя, какие работы выполняются в ходе капремонта мотора нам рассказали специалисты омского сервисного центра «Автокор».
Главными условиями хорошего ремонта являются качественные запчасти и опытные мастера-мотористы, умеющие работать на профессиональном оборудовании.
Признаки того, что мотору требуется капремонт
Прежде чем принять решение о проведении ремонта двигателя, необходимо провести анализ работы автомобиля. Симптомов окончания ресурса силового агрегата несколько.
Если вы заметили хотя бы один из симптомов — это повод обратится к специалистам автосервиса для постановки более точного диагноза:
Посторонние шумы
При работе в двигателе слышны посторонние шумы. Необычный скрежет или стук, которого раньше не было. Это может говорить о проблеме с кривошипно-шатунным механизмом.
Расхода масла
Резкий рост расхода масла, то и дело появляющийся нагар на свечах. Согласно регламенту, нормальным считается расход моторного масла до 1 литра на одну тысячу километров пробега. Если аппетит мотора выше, вполне вероятно, ему требуется серьезный ремонт.
Дым
Из выхлопной трубы идет сизый дым, падение компрессии в цилиндрах, потеря в мощности автомобиля, повышенный расход топлива - явные свидетельства проблем с мотором.
Стоит отметить, что вынести окончательный вердикт может только высококвалифицированный специалист, способный оценить весь спектр симптомов и принять верное решение.
Поскольку сам по себе какой-либо из выше перечисленных признаков еще не говорит о необходимости срочного капремонта. Вполне возможно, потребуется заменить лишь отдельные узлы или поменять расходники.
Запишитесь к специалистам омского сервисного центра «Автокор» на проверку ресурса двигателя.
Каков ресурс двигателя до капитального ремонта ?
Цифры моторесурса являются вполне условными, в каждом отдельном случае пробег автомобиля до капремонта может существенно отличаться.
Не секрет, что каждый силовой агрегат имеет свой максимальный пробег до капитального ремонта.
200 000 км
150 000 км
300 000 км
Средний ресурс моторов по пробегу.
Ресурс моторов у отечественного ВАЗа.
Средний ресурс двигателя у иномарок повыше.
Это зависит от комплекса различий в обслуживании и эксплуатации автомобиля:
От стиля езды и условий эксплуатации. К примеру, частая езда на низких оборотах двигателя, как и агрессивная езда на высоких оборотах, сильно сокращают ресурс.
Не своевременное выполнение регламентных работ – замена моторного масла и масляного фильтра также отрицательно сказываются на ДВС.
Ремонт или замена двигателя
Капремонт требует определенного времени на исполнение работ и качественных комплектующих. Некоторых может не устроить, что придется оставлять машину в сервисе на несколько недель. С этой точки зрения контрактный мотор достаточно купить и установить на место на место. Однако, зачастую замена на б/у двигатель не лучший вариант для автовладельца.
В случае подтверждения серьезных проблем с двигателем автовладелец становится перед сложным выбором – провести капительный ремонт или полную замену мотора на новый или, так называемый, контрактный б/у двигатель.
Плюсы капремонта двигателя
Ремонт сделанный у грамотных специалистов означает, что автовладелец получает фактически новый двигатель.
Остается прежним номер двигателя.
Исключается юридические проблемы.
Минусы капремонта двигателя
Для качественного восстановления мотора обычно нужно большое количество времени.
Возможно потребуется значительные финансовые затраты на покупку и замену поврежденных деталей.
Плюсы и минусы контрактного двигателя
Существует риск получить мотор с существенным износом или какими-либо скрытыми неисправностями.
Двигатель может не подойти по посадочным местам в конкретную модель автомобиля.
Возникает необходимость перерегистрации нового агрегата, требуются документы о законности приобретения мотора.
Плюсы капремонта двигателя
Минусы капремонта двигателя
Плюсы и минусы контрактного двигателя
Ремонт сделанный у грамотных специалистов означает, что автовладелец получает фактически новый двигатель.
Остается прежним номер двигателя.
Исключается юридические проблемы.
Для качественного восстановления мотора обычно нужно большое количество времени.
Возможно потребуется значительные финансовые затраты на покупку и замену поврежденных деталей.
Существует риск получить мотор с существенным износом или какими-либо скрытыми неисправностями.
Двигатель может не подойти по посадочным местам в конкретную модель автомобиля.
Возникает необходимость перерегистрации нового агрегата, требуются документы о законности приобретения мотора.
Опять же приобретение контрактных двигателей касается в первую очередь владельцев японских автомобилей. ДВС для европейских авто продаются значительно реже.
Что включает в себя капремонт ДВС
Полная разборка ДВС и определение степени износа деталей. Моторист проверяет головку блока цилиндров (ГБЦ) и сам блок цилиндров на наличие дефектов. Вымеряются параметры, зазоры цилиндров, определяется степень износа поверхностей.
Разборка ДВС
Замена деталей
Далее моторист решает, что лучше в каждом конкретном случае - ремонт или замена деталей. К примеру, в случае ремонта ГБЦ возможно устранение трещин, фрезеровка и шлифовка плоскости головки для доведения параметров установленных заводом изготовителем для плотной состыковки ГБЦ и БЦ.
Ремонт блока цилиндров
Расточка и восстановление геометрии цилиндров, с последующей установкой ремонтных поршней, колец и шатунов. При трещинах в блоке их заваривают. Кроме этого возможно восстановление постели коленчатого вала, перешлифовка шеек коленвала, замена вкладышей.
Сборка ДВС
Наконец завершается капремонт сборкой и установкой ДВС на место с последующим тестированием и настройкой отремонтированного мотора.
Специалисты рекомендуют выполнять обкатку отремонтированного мотора по тем же правилам, что и после покупки нового автомобиля. То есть не нагружать авто как минимум в течение первой тысячи километров пробега.
В заключение стоит напомнить еще один обязательный пункт после завершения капитального ремонта двигателя – его обкатка.
Специалисты рекомендуют выполнять обкатку отремонтированного мотора по тем же правилам, что и после покупки нового автомобиля. То есть не нагружать авто как минимум в течение первой тысячи километров пробега.
Сделать капитальный ремонт ДВС по всем правилам технических регламентов можно в компании «Автокор», специализирующейся на ремонте и обслуживании легковых и грузовых автомобилей в Омске.
КОМПАНИЯ «АВТОКОР»
Омск, ул. Пархоменко, 9 тел. +7 (3812) 53 68 28
Как подготовить автомобиль к зиме?
Как правильно подготовить автомобиль к зимнему периоду эксплуатации? Какие технические процедуры необходимо выполнить в обязательном порядке? Об этом расскажут эксперты омского автотехцентра «Макларен».
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Автотехцентр «Макларен»
09.00 – 19.00
Нефтезаводская, 49 к5 +7 (3812) 49-41-41
-1-
Зимняя резина. Шипы, «липучка»
Замена резины с летней на зимнюю
-2-
Двигатель. Масло, антифриз
Замена моторного масла с пониженным индексом вязкости.
-3-
Аккумулятор. Генератор, свечи
Диагностика электрооборудования, замена АКБ
-4-
Лакокрасочное покрытие . Кузов
Обработка кузова защитным воском или полиролью.
Замена резины
Первое, на что стоит обратить внимание – замена резины с летней на зимнюю.
Зимняя резина
При отрицательных температурах летние покрышки становится твердыми, сцепление с дорожным полотном резко ухудшается. А потому ездить зимой на летней резине очень опасно. При выборе к сезону зимних покрышек специалисты советуют учитывать характер эксплуатации автомобиля.
«Липучка»?
Если автомобиль эксплуатируется в основном в городских условиях, будет достаточным приобрести нешипованные зимние шины, так называемую «липучку». Если же вы чаще выезжаете на загородные трассы, то лучше все-таки предпочесть шипованную резину, которая более эффективна при движении по льду и снегу.
Когда переобувать?
Переобувать автомобиль в зимний комплект целесообразно заранее, не дожидаясь, когда выпадет первый снег, а заняться этим как только средняя температура достигнет +5 градусов.
телефоны для записи: +7 (3812) 49-41-41 +7-904-076-46-30 +7-950-787-48-97
Подготовка двигателя. Масло. Антифриз.
В условиях зимней эксплуатации, когда из-за загустевшей смазки запуск мотора затрудняется, требования к маслу резко возрастают.
Стартер легче заведет двигатель, если будет залито моторное масло с пониженным индексом вязкости. Вообще, автопроизводители рекомендуют выполнять замену масла каждые 10-15 тысяч километров, но лучше приурочить такую замену именно к зиме.
Одновременно с заменой масла мастера рекомендуют проверить уровень антифриза, тормозной жидкости и состояние приводных ремней. Особенно ремень генератора, от которого зависит подзарядка АКБ и работа всех электронных систем.
СТО «Макларен» специализируется на услугах по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Mercedes, BMW, Audi, Porsche.
В зимний период автомобиль потребляет существенно больше энергии. Особенно при запуске двигателя. Аккумулятор в этом случае испытывает большие нагрузки и может не выдержать эксплуатации и быстро разрядиться.
Современный аккумулятор в автомобиле служит около 3-5 лет. Если срок эксплуатации приближается к этому возрасту, стоит подумать о замене АКБ, чтобы зимой не возникло не нужных проблем.
Кузов, лакокрасочное покрытие
Зимняя эксплуатация автомобиля - испытание не только для двигателя и подвески автомобиля, но и для кузова.
Погодные условия
Корпус машины постоянно находится под воздействием неблагоприятных погодных условий - дождя, снега и резких перепадов температуры. Зимой к этому еще прибавляются соль с песком, которыми обильно посыпаны дороги.
Реагенты
Самый простой способ обезопасить автомобиль от разрушающего воздействия реагентов - накануне зимы обработать кузов защитным воском или специальными полиролями.
Мойка
Также стоит не забывать почаще мыть машину, чтобы солевой раствор долго не задерживался на кузове и днище автомобиля.
Еще несколько советов от специалистов автотехцентра «Макларен»
Жидкость стеклоомывателя
А еще не забудьте до наступления морозов поменять на зимнюю жидкость в бачке стеклоомывателя.
Форсунки омывателя
После того, как зальете «незамерзайку», в обязательном порядке вымойте окна, чтобы жидкость поступила во все подводящие трубки и форсунки омывателя.
Зимние аксессуары
Позаботьтесь о приобретении дополнительных аксессуаров. Положите в багажник щетку для снега, скребок, а также на всякий случай - лопату, буксировочный трос и провода для «прикуривания».
Выполняем полный комплекс работ по подготовке автомобиля к зимнему периоду.
Предлагаем все необходимые аксессуары для зимней эксплуатации автомобиля.