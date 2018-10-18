ЗИМНИЙ ПИТ-СТОП

В зимний период автомобиль потребляет существенно больше энергии. Особенно при запуске двигателя. Аккумулятор в этом случае испытывает большие нагрузки и может не выдержать эксплуатации и быстро разрядиться.



Современный аккумулятор в автомобиле служит около 3-5 лет. Если срок эксплуатации приближается к этому возрасту, стоит подумать о замене АКБ, чтобы зимой не возникло не нужных проблем.