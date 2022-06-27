Главное
Все новости
«Это противоестественно». Истфак ОмГУ хотят объединить с теологией и физкультурой
В классическом университете готовят крупную реорганизацию. Исторический факультет не согласен.
Вчера, 16:28
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового
развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
В омском воздухе нашли 10-кратное превышение вещества, вызывающего поражение легких
Хлоридом водорода дышали жители Кировского округа.
Вчера, 20:49
Попавшийся на взятке адвокату омский экс-полицейский все-таки получил реальный срок
Ранее приговор был отменен, а дело возвращено на дорасследование.
Вчера, 17:43
Стало известно, как пройдет распродажа в ИКЕА в Омске
Магазин больше не откроется в офлайн-формате.
Вчера, 12:56
Обвиненный в домогательствах к школьнице омский педагог преподавал робототехнику
Сначала подозреваемый категорически отрицал свою вину, но затем сознался в содеянном.
Вчера, 14:42
В Омске на заседании оперштаба пересмотрят коронавирусные ограничения
В повестке оперштаба эпидемиологическая ситуация по заболеваемости.
Вчера, 19:18
Последние новости Омска на сегодня
Яд в воздухе, распродажа IKEA и скандал в ОмГУ. Понедельник в Омске
Омск за день - версия Города55.
Вчера, 23:25
В Омске ребенок получил травму во время фейерверка в День молодежи
В центре праздника пострадал 7-летний мальчик.
Вчера, 21:41
Будет холодно, как осенью. Омск ожидает ультраполярное вторжение
Будет хмуро, прохладно, дождливо и ветрено.
Вчера, 20:56
Разгулялись на чужие деньги. Омская полиция ищет брюнеток с татуировками на руках
Девушек подозревают в крупных тратах с чужой карты.
Вчера, 18:46
Вовремя успели. В Омской области пенсионерка чудом выжила благодаря случайности
Женщина не могла ходить.
Вчера, 18:08
От швеи до альпиниста. В Омске назвали вакансии для студентов без опыта работы
Подборка вакансий без опыта работы.
Вчера, 17:59
Спецпроект
Росприроднадзор: источником загрязнения воздуха в Омске стало горящее пометохранилище
Полигон с птичьим пометом горит с начала мая — когда случились пожары в Называевске и Новоалександровке.