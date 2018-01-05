Вырву с ногтями, поставлю на колени: дети – садисты, взрослые не лучше

«Я ничего не вижу сложного, чтобы школе стать более коммуникабельной в этом смысле, например, чаще встречаться с родителями, обсуждать какие-то проблемы, связанные с подростковым периодом, - делится мама 11-летнего ученика омской школы. - Приведу в пример слова моей знакомой, которая сказала: вырву с ногтями, поставлю на колени, но ни за что не скажу, что мой сын виноват. Но так же нельзя! Необходимо всем вместе решать проблему, которая возникает в том или ином случае. Конечно, никто не желает признать за собой вину, когда подросток начинает вести себя не совсем адекватно. Школа говорит, что их основная функция учить, родители, в свою очередь, утверждают, что воспитывать их детей должны именно учителя. Я считаю, что только мы ответственны за тех, кого родили, а общество нам только помогает «долепить» из них настоящих людей».