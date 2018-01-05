Вырву с ногтями, поставлю на колени: дети – садисты, взрослые не лучше
Защитить, даже если виновен?..
Вспышки агрессии, неадекватное поведение на уроках и дома, крики и упреки в сторону родителей и школы – современные подростки по-своему входят во взрослую жизнь.
С начала учебного года в школах Омска и Омской области произошло несколько вопиющих случаев, участниками которых стали дети. Конфликтные ситуации они пытались решить с помощью кулаков и унижением достоинства своих оппонентов. При этом школьники не скупятся и на словесные перепалки, обзывая учителей, своих сверстников, проявляя при этом повышенную агрессию.
Кто виноват в том, что дети распускают руки, а потом, сняв свои действия на видео, выкладывают в Сеть?
Чтобы разобраться в наболевшей проблеме, ИА «Город55» пообщался с Уполномоченным по правам ребенка в Омской области, инспектором ПДН и представителем общественной организации. Самих детей мы не стали опрашивать, потому что зачастую они сами не понимают, что их подталкивает совершать подобные поступки.
Инцидент в сельской школе
В средней школе Омской области во время учебного процесса был избит семиклассник. Многочисленные ушибы мягких тканей лица, гематома глаза, несколько швов на брови – последствия школьных разборок между 13-летним подростком и 18-летним воспитанником детского дома.

По словам Елизаветы Степкиной, Уполномоченного по правам ребенка в омской области, с 2012 по 2016 годы в приемную детского омбудсмена поступило 3398 обращений, за 10 месяцев 2017 года – 500 обращений.

Анализ тематики обращений граждан говорит о возросших проблемах в семейной, социальной и образовательной сфере. К проблемам, связанным в образовательной сфере, относятся школьные конфликты, устройство детей в дошкольные учреждения, конфликты в дошкольных учреждениях, организация безопасности детей в учреждениях, оплата дополнительных услуг и другие.
Сняли на видео
В конце октября в ВК появилось видео, на котором подростки-воспитанники омского интерната избивают мальчика. По соцсетям ролик разошелся 24 октября и сразу же вызвал широкий общественный резонанс: четверо подростков в возрасте от 13 до 17 лет в ходе конфликта нанесли мальчику телесные повреждения , потерпевший был доставлен в больницу, медики диагностировали у него ушиб левого предплечья. На место происшествия незамедлительно выехала следственная группа УМВД России по Омской области. Позже к проверке образовательного учреждения подключилась областная прокуратура.
За последние три года в 2 раза увеличилось количество обращений по конфликтам в дошкольных образовательных учреждениях и в общеобразовательных учреждениях. Основа возникновения конфликта в образовательном учреждении – разногласия между детьми, отсутствие единомыслия между педагогом и родителем, трудности взаимодействия педагога с ребенком, дисгармоничное развитие эмоционально-волевой сфере детей и подростков.
Елизавета Степкина
уполномоченный по правам ребенка по Омской области
Конфликтные ситуации, приведенные выше, произошли в образовательных учреждениях, где в штатных расписаниях числятся заместители директора по воспитательной работе, социальные психологи, классные руководители. И если они (данные ситуации – прим.) все-таки произошли, значит, их никто не пресекал?

Лишь в некоторых случаях детские конфликты становятся известны за пределами образовательных учреждений: либо сами дети говорят об этом, выложив видеокадры действий в Сеть, либо случайные прохожие, ставшие свидетелями агрессивного поведения подростков, сообщают в полицию. В остальных моментах – все остается в стенах школы.
Агрессия – это мотивированное, деструктивное поведение человека. В основе агрессивного поведения ребенка всегда лежит нарушенная потребность и эмоциональная реакция на событие, происходящее с ним. Ребенком, как правило, движет чувство гнева, отверженности, тревоги, незащищенности, обиды…не самые лучшие из человеческих эмоций. Ребенок может быть не способным, или боится, или не хочет выразить то, что он чувствует, социально приемлемым способом, потому что, если он это сделает, может потерять, утратить силу, лежащую в основе его агрессивного поведения, и такое поведение, порой, для него единственный путь способствующий выживанию. Агрессивный ребенок очень уязвим, у него часто заниженная самооценка.
Роза Станкеева
детский практический психолог, МЦСМ Детский «Евромед»
Ребенок-семья
Детский психолог Роза Станкеева считает, что проблему агрессивного поведения ребенка необходимо рассматривать в среде – семья, школа, двор. «Проблема агрессивности – это всегда нарушенная коммуникация, каждому человеку в жизни нужен другой значимый человек. Ребенок в процессе своей жизни формирует привязанность к значимому взрослому, и если она качественная, надежная, то мир, в котором живет ребенок безопасный, предсказуемый, в нем ребенок реализует свои потребности в безопасности, активности, самоценности. Но, если мир жесток по отношению к ребенку, нет надежных эмоциональных связей, если он чувствует, что не очень то и нужен, важен кому-то, и его потребности не находят выхода – такой мир небезопасен, и ребенок учится выживать, не формируется базовое доверие к миру», - подчеркивает психолог.

Свою точку зрения на проявление детской агрессии имеет Александр Рыжков, председатель регионального совета Омского отделения Общероссийской общественной организации защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление». По его словам, существует целый комплекс причин возникновения агрессии у детей.
Не последнюю роль в этом играют транслируемые в масс-медиа образцы поведения, отношений, типов личностей. Герои популярных сериалов и мультфильмов крушат, бьют, ломают, насмехаются, превозносятся, унижают, не получая надлежащей нравственной оценки. В представлении ребенка о мире не формируется различий между добром и злом, высоким и низким. Вспомните, то нам каких-то добрых людоедов и вампиров показывают, то Добрыня Никитич выставляется предателем. Вы серьезно считаете, что это не окажет никакого влияния на формирующуюся личность? Агрессия может формироваться как реакция на несоответствие реальности усвоенной картине мира и представлению о своем месте в мире в сознании ребенка.
Александр Рыжков
председатель регионального совета Омского отделения Общероссийской общественной организации защиты семьи "Родительское Всероссийское Сопротивление" (РВС)
Эксперты – и детский психолог, и председатель общественной организации – уверены, что немаловажную роль в формировании личности играет семья, в которой воспитывается ребенок.

По словам Розы Станкеевой, семья для ребенка может стать моделью агрессивного поведения, дети «запечатлевают» поведение значимых взрослых, подражают им. «Как правило, агрессивный ребенок воспитывается в семье, в которой неустойчивый тип воспитания, с присущим данной семье равнодушием к эмоциональному миру ребенка и его интересам, противоречивостью, непоследовательностью требований, жестокостью наказаний, а иногда и полным отсутствием границ, запретов, ограничений со стороны родителей», - отмечает психолог.

А. Рыжков считает, что безусловная родительская любовь и способность находить выход из конфликтной ситуации, способность прощать обиды и опыт собственной прощеной вины – это незаменимый вклад родной семьи. «Пытаясь пробиться к подлинно человеческим чувствам и отношениям, ребенок переступает все мыслимые рамки общества. Здесь не нужно искать виноватых, и это не проблема конкретного ребенка. Всему обществу пора всерьез задуматься, какое будущее его ждет, если воспитание и образование детей будет отдано на откуп рынку», - говорит председатель РВС.
Ребенок-школа
Семеро на одного

Выбрав нелюдное место, семеро подростов жестоко избили 12-летнего мальчика. В результате потасовки пострадавший ребенок был доставлен в медицинское учреждение с различными травмами – черепно-мозговой и повреждениями мягких частей тела.

Естественно, что мальчики чаще проявляют активную агрессию, чем девочки. Мальчишки стараются поддержать и следовать бытующему в нашем обществе мнению: мужчина должен быть грубым и агрессивным, в общем, «крутым».

В школе, где ребенок, проводит большую часть времени, неагрессивные дети уже воспринимаются как редкость. Родителям приходится настраивать своих детей, чтобы они давали сдачу, поскольку только таким способом можно «вписаться» в коллектив. В этом случае мальчики должны проявлять агрессию, чтобы не стать «белыми воронами» среди одноклассников или друзей по уличным играм.
«Я ничего не вижу сложного, чтобы школе стать более коммуникабельной в этом смысле, например, чаще встречаться с родителями, обсуждать какие-то проблемы, связанные с подростковым периодом, - делится мама 11-летнего ученика омской школы. - Приведу в пример слова моей знакомой, которая сказала: вырву с ногтями, поставлю на колени, но ни за что не скажу, что мой сын виноват. Но так же нельзя! Необходимо всем вместе решать проблему, которая возникает в том или ином случае. Конечно, никто не желает признать за собой вину, когда подросток начинает вести себя не совсем адекватно. Школа говорит, что их основная функция учить, родители, в свою очередь, утверждают, что воспитывать их детей должны именно учителя. Я считаю, что только мы ответственны за тех, кого родили, а общество нам только помогает «долепить» из них настоящих людей».
«Агрессивное поведение ребенка имеет место быть и в ситуации неблагоприятных межличностных отношений со взрослыми, влияющими на ребенка в дошкольном учреждении, школе… Взрослые не любят агрессивного поведения детей. Подобные дети их раздражают, их поведение зачастую не отделяется от самой личности ребенка, ведется осуждающее, обвиняющее нападение на ребенка в присутствии других детей. В такой ситуации ребенок получает ярлык «плохого» и непрекращающиеся конфронтации, затянувшиеся конфликты и взаимная эмоциональная неприязнь вызывает вербальную агрессию на педагога у ребенка и физическую агрессию на не принимающих «поруганного» ребенка сверстников», - считает Роза Станкеева.
Как должна выстраиваться взаимосвязь семья-школа и какое оно современное воспитание в школах? На эти вопросы ИА «Город55» ответил председатель РВС Александр Рыжков:

«Когда мы говорим о воспитании детей, необходимо помнить, что мы говорим о формировании личности человека. Каким будет характер личности, зависит не только от семьи и школы, но и от всего общества, поскольку семьи не закрыты от общества на карантин. Специалисты от образования много говорили о так называемом единстве образовательного пространства в семье и школе, но все эти разговоры так и остались словами. На деле, коммерциализация образования, его трансформация в услугу (товар!) приводит к формированию в школе отношений по типу рыночных – продавец услуг и потребитель. Где же тут единство? Впору говорить о конфликте интересов семьи и школы! Учитель перестает быть созидателем будущей личности, видеть в ученике цель, ученик становится для него средством достижения плановых результатов деятельности. Пресловутый образовательный минимум – это все, на что может рассчитывать ребенок из рядовой российской семьи».
Чем же все заканчивается в Омской области?

Во-первых, на ряд инцидентов, произошедших в Омской области буквально за месяц, отреагировала Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова. По распоряжению детского омбудсмена в Омский регион в конце октября направлена группа представителей аппарата Уполномоченного по правам ребенка с целью проведения комплексной проверки образовательных учреждений, где случились происшествия. Так, в Омске поверке подверглась не только школа-интернат, в котором воспитанники жестоко избили подростка, но и другие образовательные учреждения Омской области.

Во-вторых, параллельно инцидент в интернате проверили и прокуратура Омской области. По итогам прокурорской проверки внесено представление директору учреждения, а затем уволен с работы и воспитатель школы-интерната.
Дети, нарушившие закон
Напали на прохожего и избили
Около 3 часов ночи на остановке общественного транспорта на мужчину напали трое неизвестных, которые сначала избили его, а потом забрали из куртки пострадавшего сотовый телефон. Полицейские, которых вызвали к месту происшествия, установили личности нападавших – одним из подозреваемых оказался 16-летний ранее судимый подросток.
Удар поленом по голове за отказ
Пьяные подростки в возрасте 16,17 и 18 лет ночью проникли в дом 83-летней жительницы Муромцевского района. Они похитили продукты из холодильника, разбудили бабушку и потребовали деньги. Получив отказ, подростки ударили пожилую женщину поленом по голове и скрылись с места преступления. 25 декабря Муромцевский районный суд вынес приговор трем обвиняемым: 18-летний подросток получил 1 год 4 месяца лишения свободы в исправительной колонии, двум лицам, не достигшим совершеннолетия – суд вынес решение о наказании в виде 1 года 2 месяцев лишения свободы в воспитательной колонии (на момент публикации материала приговор в законную силу не вступил).
По данным пресс-лужбы регионального УМВД России, за 10 месяцев 2017 года несовершеннолетними совершено 381 преступление (10 месяцев 2016 года – 472). Доля преступлений, совершенных подростками, от общего объема преступлений, совершенных на территории региона составила 2,7% (10 месяцев 2016 года – 3,3%).

По словам Николая Комарова, и.о. начальника Управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних УМВД России по Омской области, за последние 5 лет количество преступлений, совершенных несовершеннолетними снизилось на 38% с 1128 преступлений по итогам 2012 года до 699 преступлений по итогам 2016 года.

Представитель правоохранительных органов сообщил ИА «Город55», что совместно с образовательными учреждениями разработан план-график, в котором определен день недели, обязательный для посещения сотрудниками полиции с целью проведения индивидуально-профилактической работы, бесед и лекций на правовую тематику, участия в родительских собраниях, педсоветах с освещением оперативной обстановки, внесением предложений по предупреждению правонарушений среди обучающихся.
В адрес руководителей образовательных учреждений направляется информация о состоянии преступности среди обучающихся, вносятся предложения об устранении причин и условий, способствующих безнадзорности и совершению учащимися преступлений
Н. Комаров, и.о. начальника Управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних УМВД России по Омской области
Сотрудники полиции участвуют в работе детско-юношеских объединений правоохранительной направленности, в том числе 167 отрядов юных друзей полиции (ЮДП) и 272 отряда юных инспекторов движения (ЮИД).

Согласно Федеральному закону №120-ФЗ от 26.06.1999 г. «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» информацию о фактах семейного неблагополучия и нарушения прав ребенка, а также о совершении детьми правонарушений и преступлений в органы полиции могут сообщать: представители образовательных учреждений, социальной защиты населения, здравоохранения, опеки и попечительства, а также простые граждане.

Кроме этого, такие факты могут быть выявлены сотрудниками полиции в ходе работы с населением, обхода обслуживаемого участка, при расследовании уголовных дел.
Совет от полицейского
Родителям, у которых появились проблемы с воспитанием детей, необходимо своевременно обращаться со своими проблемами к специалистам, которые занимаются детскими проблемами - психологам, социальным педагогам, инспекторам по делам несовершеннолетних, а при необходимости и к медицинским специалистам – наркологам и психотерапевтам.
Источник: ИА "Город55"
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