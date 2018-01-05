Вырву с ногтями, поставлю на колени: дети – садисты, взрослые не лучше

Агрессия – это мотивированное, деструктивное поведение человека. В основе агрессивного поведения ребенка всегда лежит нарушенная потребность и эмоциональная реакция на событие, происходящее с ним. Ребенком, как правило, движет чувство гнева, отверженности, тревоги, незащищенности, обиды…не самые лучшие из человеческих эмоций. Ребенок может быть не способным, или боится, или не хочет выразить то, что он чувствует, социально приемлемым способом, потому что, если он это сделает, может потерять, утратить силу, лежащую в основе его агрессивного поведения, и такое поведение, порой, для него единственный путь способствующий выживанию. Агрессивный ребенок очень уязвим, у него часто заниженная самооценка.